Afellay schrikt van niveau Ajax-aankoop: 'Kinderlijk eenvoudig, schrijnend'

Ibrahim Afellay is nog niet onder de indruk van enkele spelers die zondag debuteerden bij Ajax. De analist van Studio Voetbal toonde zich zondagavond kritisch over het optreden van Gastón Ávila en Georges Mikautadze in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0).

"Ook weer zo'n investering die ze hebben gedaan…", zei Afellay over Ávila, die negentig minuten speelde als linksback. "Ik las dat Mislintat nu een uitgebalanceerde selectie heeft, maar er kunnen vijf spelers linksback spelen en hij heeft geen rechtsback gehaald."

Artikel gaat verder onder video

Afellay toonde een fragment uit de 54ste minuut, toen de Argentijn 'kinderlijk eenvoudig' werd uitgepakt door Tijjani Noslin. "Veel te makkelijk." In de zestigste minuut liet Ávila de bal aan de zijlijn van zijn voet springen toen hij een bal wilde aannemen, waardoor Fortuna mocht ingooien. "Dit was echt schrijnend." En in de 64ste minuut ontstond een goede kans voor Fortuna na slecht uitverdedigen van Ávila, zag Afellay.

"Natuurlijk, het is een eerste wedstrijd. Maar hoeveel beter moet het zijn? Bepaalde basisvaardigheden: aanname, bal op het juiste been, dat zien we gewoon niet." Basisklant Mikautadze kon zich volgens Afellay ook niet onderscheiden. "Die zat er ook niet echt lekker in, maar dat gold voor heel Ajax." Ook van Mikautadze licht Afellay mindere momenten uit, zoals momenten waarop hij onzuiver was aan de bal of makkelijk opzij werd gezet. "Dit zijn spelers die je voor heel veel geld haalt. Daar heb je verwachtingen bij."

Maurice Steijn wacht in zijn ogen een helse taak. "Als je ziet wat er allemaal misgaan, moet je als trainer echt Ti-Ta Tovenaar zijn om er wat van te maken", aldus Afellay. "Het is niet gek dat er geen automatismen zijn, maar het is van de gekken dat je honderd miljoen uitgeeft en niet kunt winnen van Excelsior en Fortuna Sittard. Sterker nog, Fortuna moet zich achter de oren krabben dat ze vandaag niet gewonnen hebben."