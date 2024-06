Erik ten Hag was met Manchester United dicht bij komst van man met honderd duels voor Ajax

Het had niet veel gescheeld of had in de zomer een contract getekend bij Manchester United, zo geeft de aanvaller van The Mancunians toe tegenover de BBC. The Red Devils hadden problemen op de vleugels, waardoor El Ghazi in beeld was gekomen. Van een transfer is het uiteindelijk niet gekomen.

“Ik was transfervrij na mijn vertrek bij PSV en Manchester United had moeite om vleugelspelers te vinden”, legt de oud-speler van de Eindhovenaren en Ajax uit: “Ze hadden problemen met Antony en Mason Greenwood en ik geloof dat ze de markt aan het verkennen waren. Het was dichtbij, maar helaas is het niet doorgegaan", legt El Ghazi uit. De aanvaller benadrukt dat de interesse van The Red Devils niet concreet, maar wel serieus was.

Artikel gaat verder onder video

“Het is waar dat we in gesprek waren, maar er was niets concreets", geeft de voetballer aan. Momenteel is El Ghazi nog steeds transfervrij, na zijn vertrek vorige zomer bij PSV. Dat Manchester United bij hem uitkwam, had zoals El Ghazi zelf ook al schetst te maken met problemen in de privésituatie van Antony en Greenwood.

Zo werd Antony tegen die tijd door zijn ex-vriendin beschuldigd van huiselijk geweld, terwijl Greenwoord in 2022 is opgepakt, aangezien hij werd verdacht van mishandeling en verkrachting van zijn voormalig vriendin. Dat was ook de aanleiding voor Manchester United om Greenwood (tijdelijk) van de hand te doen. Komende zomer hopen The Mancunians de Engelse aanvaller definitief te verkopen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Daley Blind doet anderhalf jaar na vertrek opvallende onthulling over Ajax

Daley Blind kijkt nog altijd met een pijnlijk gevoel terug op zijn vertrek bij Ajax.