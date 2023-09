Ajacieden gooien wéér vuurwerk: Ajax - Feyenoord definitief gestaakt

De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord is definitief gestaakt door scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Na acht minuten spelen inde tweede helft werden fakkels op het veld gegooid. Dat gebeurde ook al in de eerste helft.. De lokale driehoek ging in overleg met Gözübüyük besluiten over de wedstrijd en uiteindelijk is besloten tot een definitieve staking.

Analist Mario Been van ESPN reageert: "Hier vindt een opeenstapeling van teleurstellingen plaats. Er is een man die mag binnenwandelen (Sven Mislintat, red.), 115 miljoen mag uitgeven en er een zooitje van heeft gemaakt. Het wordt getolereerd door mensen die erop moeten letten. Daar begint het. En als je dan met 0-3 achterstaat tegen Feyenoord, krijg je dit soort frustraties. Dat praten we niet goed, nergens."