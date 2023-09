Ajax binnenkort ook geslacht door PSV? 'Die 10-0 van PSV tegen Feyenoord, die sloot het niet uit'

Martijn Krabbendam blikte in de Wandelgangen van Vandaag Inside kort vooruit op de topper tussen Ajax en PSV, die over aan aantal weken op het programma staat in de Eredivisie. De journalist, die de Eindhovenaren als titelfavoriet ziet boven Feyenoord, had het recent daarover in zijn eigen kring. “Ik sprak iemand die zei: die 10-0 van PSV tegen Feyenoord, die sloot het niet uit”, deed Krabbendam een opmerkelijke voorspelling over het aanstaande duel tussen Ajax en PSV.

Of Maurice Steijn dan nog trainer is van Ajax, durfde hij niet te zeggen. “Ik denk dat Steijn nog drie weken trainer is van Ajax, terwijl hij er zelf niet heel veel aan kan doen”, verdedigde Krabbendam de coach nog enigszins. In de uitzending van Vandaag Inside kwam Johan Derksen tot een soortgelijke conclusie. “Met dit elftal kun je in de Eredivisie niet presteren.” Krabbendam weet dat het vertrek van Steijn onvermijdelijk is. “Uiteindelijk gaat men zich toch richten op de trainer.”

