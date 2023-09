Ajax-fans scanderen één naam na complete chaos tegen Feyenoord

De naam van Louis van Gaal werd gescandeerd in de Johan Cruijff ArenA nadat de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord werd gestaakt. Veel supporters van Ajax zien in Van Gaal, die op de tribune zat, de redder in nood.

Kenneth Perez raadt Ajax in ieder geval niet aan om Van Gaal alle macht te geven. “Je moet nooit één iemand de sleutel geven, dat hebben ze vaker gedaan. Niet doen. Altijd met meerderen elkaar corrigeren en met elkaar sparren.”

Volgens Perez is Van Gaal vakinhoudelijk zeker geschikt. “Het enige waar ik voor vrees is zijn gezondheid. Hij ziet er goed uit, maar ik meen te kunnen zien dat het een pijnlijk iets is. Als je zo’n klus aanneemt, lijkt me dat veel.”