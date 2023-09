Ajax - Feyenoord op tv: voorbeschouwing en aftrap Klassieker, op welke zender?

De meest beladen voetbalwedstrijd van Nederland staat voor de deur: Ajax en Feyenoord treffen elkaar zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA. De Klassieker wordt live uitgezonden, maar hoe laat en op welke zender kun je naar de wedstrijd kijken?

Ajax - Feyenoord op tv

Het duel tussen Ajax en Feyenoord wordt uitgezonden op ESPN2. De voorbeschouwing begint om 13.00 uur; de aftrap is om 14.30 uur. ESPN2 is voor klanten van Ziggo te vinden op kanaal 422, bij KPN op 222 en bij Odido op 151. Voor andere aanbieders, kijk hier.

Artikel gaat verder onder video

In de ochtend zal ESPN in het programma Goedemorgen Eredivisie ook uitgebreid vooruitblikken op De Klassieker. Het praatprogramma begint om 10.00 uur op het hoofdkanaal van ESPN en duurt tot 12.00 uur. Het hoofdkanaal van ESPN is voor klanten van Ziggo te vinden op kanaal 18 en 421; bij KPN op 14 en 221, bij Odido op 160. Voor andere aanbieders, kijk hier.

Vermoedelijke opstellingen Ajax en Feyenoord

Op donderdagavond liet Ajax enig herstel zien in de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille (3-3). Het lijkt erop dat Maurice Steijn niet veel veranderingen zal doorvoeren ten opzichte van het midweekse duel. Wel wordt een wijziging verwacht op het middenveld, waar Silvano Vos, die een goede invalbeurt had tegen Marseille, waarschijnlijk de voorkeur zal krijgen boven Benjamin Tahirovic. Bovendien is het mogelijk dat Steijn op de positie van rechtsback kiest voor Devyne Rensch, die op donderdagavond niet helemaal fit was.

Deze week bouwde Feyenoord vertrouwen op door met 2-0 te winnen van Celtic in de groepsfase van de Champions League. Trainer Arne Slot is van plan om ten minste één wijziging door te voeren in het basiselftal. Santiago Giménez, die geschorst was voor de wedstrijd tegen de Schotse topclub, zal weer in de basisopstelling verschijnen. Hij zal de plaats innemen van Luka Ivanusec, die een enkelblessure heeft opgelopen in de Champions League-wedstrijd. Hierdoor zal Yankuba Minteh waarschijnlijk van de spitspositie naar de rechterkant verhuizen, terwijl Igor Paixão aan de linkerkant zal beginnen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gorter; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Vos, Taylor, Berghuis; Forbs, Brobbey, Bergwijn

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Giménez, Paixão.