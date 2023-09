Ajax gewaarschuwd: 'De club brengt zichzelf nog meer in de problemen door dit niet te doen'

Ajax brengt zichzelf volgens Rob Jansen nog meer in de problemen door Sven Mislintat niet op non-actief te stellen. Dinsdagavond kwam naar buiten dat de Amsterdammers naar aanleiding van de transfer van een onderzoek zijn gestart naar de directeur voetbalzaken. De Kroatische linksback werd op de slotdag van de zomerse transferperiode gekocht via een Duits zaakwaarnemerskantoor, dat aandelen bezit in een privébedrijf van Mislintat.

Jansen stelt tegenover het ANP dat de handelswijze van Mislintat ten strengste verboden is. “Dit is absurd en zakelijk heel gevaarlijk”, stelt de voorzitter van Pro Agent, de vereniging van spelersmakelaars. “Dit zegt alles over de chaos bij de club. Lopende het onderzoek dat Ajax nu is gestart, had de club hem op non-actief moeten stellen. De club brengt zichzelf nog meer in de problemen door dit niet te doen.”

Artikel gaat verder onder video

Mislintat profiteert van de vergoeding die het zaakwaarnemerskantoor voor de transfer van Sosa heeft gekregen. De linksback kwam voor zo’n acht miljoen euro over van VfB Stuttgart, de vorige club van de huidige directeur voetbalzaken van Ajax. “Dat is zeer discutabel. Hij maakt op deze manier misbruik van zijn functie als directeur van de club”, vervolgt Jansen, die het ook een ‘kwalijke zaak’ vindt dat Sosa werd verzocht in zee te gaan met de spelersmakelaar die verbonden is met het kantoor dat aandelen bezit in het bedrijf van Mislintat.

Ajax heeft de situatie volgens Jansen in de hand gewerkt door Mislintat het transferbeleid in zijn eentje te laten bepalen. “Hij heeft hiermee een vrijbrief gekregen. Maar Ajax is een beursgenoteerd bedrijf. Dit kan ook grote consequenties hebben voor de aandelenkoers. Hij had dit nooit alleen mogen doen. Waar was bijvoorbeeld de financieel directeur tijdens deze transfer. Deze is hier mede verantwoordelijk voor.”