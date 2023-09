Ajax-speler fel bekritiseerd om actie in minuut 44: ‘Een beperkte speler die het niveau mist’

Supporters van Ajax zijn na de zondag in de tweede helft uiteindelijk gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord (0-3) kritisch op . Reden hiervoor is een moment in minuut 44 van De Klassieker.

Van den Boomen kwam op slag van rust bij een 0-3 achterstand in kansrijke positie, nadat hij Quinten Timber de bal had ontfutseld op het middenveld. De middenvelder van Ajax had links van zich een uitgelezen afspeelmogelijkheid: de pijlsnelle Carlos Forbs was ontsnapt aan de aandacht van zijn directe tegenstander Lutsharel Geertruida en had ogenschijnlijk eenvoudig door Van den Boomen vrijgespeeld kunnen worden in het strafschopgebied van Feyenoord.

Van den Boomen koos echter voor een andere oplossing: hij verstuurde met de buitenkant van de rechtervoet een pass naar de rechter buitenkant, richting Steven Berghuis. Laatstgenoemde ontving de bal uiteindelijk ver buiten de zestien van Feyenoord en leverde vervolgens een voorzet af. Die resulteerde door weifelend optreden van keeper Timon Wellenreuther nog wel in een hachelijke situatie in doelmond van Feyenoord, maar fans van Ajax zijn het erover eens dat Van den Boomen er beter aan had gedaan om Forbs de diepte in te sturen.

De keuze van de afgelopen zomer van Toulouse overgekomen middenvelder leidt ertoe dat zijn kwaliteiten als speler op X, voorheen Twitter, openlijk in twijfel getrokken worden. “Ik snap dat het heel, heel, héél erg weinig boeit verder, maar ik vraag me nog steeds af waarom Van den Boomen in hemelsnaam dit zou doen met deze bal?”, schrijft een supporter van Ajax, verwijzend naar het specifieke moment in minuut 44. Een andere gebruiker van X reageert met: “Het boeit juist heel, heel, héél veel. Een goede voetballer kiest altijd de beste oplossing, niet een goede. Dit had een honderd procent kans geweest als ie de beste had gekozen.”

Eén supporter van Ajax wijt de keuze van Van den Boomen aan een gebrek aan vertrouwen, andere aan zijn kwaliteit als speler. “Omdat die gozer het juiste niveau niet heeft”, luidt een simpele verklaring voor de keuze van de 28-jarige rechtspoot. Iemand anders reageert met: “Omdat het een beperkte speler is en deze kans niet ziet.” Een andere gebruiker van X tot slot veronderstelt dat Van den Boomen aanvankelijk voor eigen succes wilde gaan. “Hij wilde volgens mij schieten, bedacht zich en omdat zijn blik naar rechts stond zag hij Forbs niet (beetje vertekend beeld omdat die gast zo snel is).”

Snap dat het heel, heel, héél erg weinig boeit verder, maar vraag me nog steeds af waarom Van den Boomen in hemelsnaam dit zou doen met deze bal? pic.twitter.com/EKA73XYLRl — Riemer (@ibrariemovic) September 24, 2023

