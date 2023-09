Almere City pakt allereerste punt in de Eredivisie

Almere City heeft zijn eerste punt in de Eredivisie te pakken. Op bezoek bij Excelsior speelde de ploeg van trainer Alex Pastoor met 0-0 gelijk.

Almere City begon goed aan de wedstrijd en was in het eerste kwartier de bovenliggende partij. Rajiv van La Parra schoot na enkele minuten vanuit buitenspelpositie op doelman Stijn van Gassel. Meer gevaar bleef in deze fase vervolgens uit. Na een kwartier spelen was het Excelsior dat voor de eerste keer gevaarlijk werd. Redouan El Yaakoubi schoot vanuit een lastige positie op Nordin Bakker. De eerste twintig minuten hadden veel weg van het typisch Engelse 'kick and rush' voetbal. Beide ploegen probeerden voornamelijk met lange ballen de aanvallers te vinden.

Na deze fase begonnen beide ploegen gelukkig meer te voetballen. Excelsior werd meerdere keren in een kort tijdsbestek gevaarlijk. Een schot van Nikolas Agrafiotis werd geblokt door een verdediger en niet veel later kopte El Yaakoubi rakelings naast. Na een klein half uur spelen was het duidelijk Excelsior dat het initiatief had overgenomen van Almere City. Toch was het Almere City dat door een uitbraak vanaf de linkerkant gevaarlijk werd. Van La Parra schoot na een goede actie hard voorlangs. Kort hierna ging Van Gassel bijna de fout in. Hij schatte een voorzet totaal verkeerd in gaf Van La Parra een opgelegde kans. Hij schoot nét over. Vlak voor rust werd Excelsior nog een keer gevaarlijk door aanvaller Couhaib Driouech. Hij stuitte in de korte hoek op Bakker.

Artikel gaat verder onder video

In het eerste kwartier na rust was het spelbeeld niet veel anders dan in de eerste helft. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar creëerde te weinig om te scoren. Na het eerste kwartier kwam er dan toch dreiging van Almere City. Van La Parra schoot in een korte periode tweemaal op doel, maar wist Van Gassel niet te verschalken. Aan de andere kant was het vervolgens de beurt aan Agrafiotis. De Griekse spits wilde snel schieten, maar miste hierdoor nauwkeurigheid. Zo waren er in het eerste uur spelen over en weer kansen en waren beide ploegen aan elkaar gewaagd.

Deze verhouding veranderde ook in het laatste deel van de wedstrijd niet. Aan de kant van Almere City was het Damian van Bruggen die zijn geluk beproefde van grote afstand en bij Excelsior was het daarna Peer Koopmeiners die over schoot. Het laatste gevaar van de wedstrijd kwam van Arthur Zagre en Casper Widell. Zagre schoot hard naast terwijl Widell naast kopte. Ook zij wisten dus niet te scoren en zo eindige het duel in een 0-0 stand.

Excelsior zal niet tevreden zijn en zal de volgende week in Friesland proberen wel tot scoren te komen. Almere City wacht een lastige thuiswedstrijd tegen PSV, maar kan met het eerste punt op zak de wedstrijd wel met vertrouwen tegemoetzien.