André Onana op shortlist voor prestigieuze keepersprijs; concurrentie is groot voor ex-Ajacied

André Onana is een van de kandidaten om er dit jaar vandoor te gaan met de Yashin Trophy. Die prijs wordt ieder seizoen uitgereikt aan de beste doelman. Het Franse medium France Football heeft de tien kanshebbers alvast naar buiten gebracht. Onana heeft flinke concurrentie.

De doelman speelde vorig seizoen nog in het shirt van Internazionale, maar is inmiddels te vinden bij Manchester United. Daarnaast is hij inmiddels teruggekeerd bij de nationale ploeg van Kameroen. Tijdens het WK in Qatar werd hij nog uit de selectie gezet en sindsdien speelde Onana geen interlands meer. Emiliano Martínez (Argentinië), Dominik Livakovic (Kroatië) en Yassine Bounou (Marokko) draaiden wel een geweldig WK en zijn ook in de race voor de Yashin Trophy.

De concurrentie is echter behoorlijk stevig. Er staan namelijk ook bekende namen als Marc-André Ter Stegen, Ederson en Thibaut Courtois op de shortlist. Die wordt compleet gemaakt door Aaron Ramsdale, Mike Maignan en Brice Samba. De Yashin Trophy is vernoemd naar de legendarische doelman Lev Yashin. Vorig seizoen ging de bokaal mee met Courtois, die dit keer opnieuw genomineerd is. Hij speelt op dit moment helaas niet vanwege een zware knieblessure.

Genomineerden Yashin Trophy 2023:

Marc-André Ter Stegen (Duitsland / FC Barcelona)

Dominik Livakovic (Kroatië / Dinamo Zagreb / Fenerbahçe)

Emiliano Martínez (Argentinië / Aston Villa)

Thibaut Courtois (België / Real Madrid)

Aaron Ramsdale (Engeland / Arsenal)

Mike Maignan (Frankrijk / AC Milan)

Yassine Bounou (Marokko / Sevilla / Al-Hilal)

André Onana (Kameroen / Internazionale / Manchester United)

Brice Samba (Frankijk / RC Lens)

Ederson (Brazilië / Manchester City)