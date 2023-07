'Internazionale denkt aan wereldkampioen als vervanger van André Onana'

Het is inmiddels niet meer de vraag óf, maar wanneer André Onana zich speler van Manchester United mag noemen. De werkgever van Erik ten Hag nadert de vraagprijs van Internazionale voor de doelman, die er naar verluidt zelf al uit is met de nummer drie van het afgelopen seizoen in Engeland. Internazionale moet dus op zoek naar een nieuwe sluitpost. De naam van Yann Sommer deed al de ronde, maar Hugo Lloris lijkt de belangrijkste kandidaat.

Het huwelijk tussen Internazionale en Onana blijft beperkt tot één seizoen. De Kameroener maakte vorig jaar transfervrij de overstap van Ajax naar de Italiaanse topclub en had in het afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in het succes in de Champions League. Internazionale reikte voor het eerst sinds 2010 tot de finale van het miljoenenbal, waarin Manchester City nipt te sterk was. Onana staat desondanks voor een mooie transfer naar Manchester United, waar hij wordt herenigd met Ten Hag. Beiden kennen elkaar uiteraard goed van hun gezamenlijke periode bij Ajax.

Het aanstaande vertrek van Onana is een flinke aderlating voor Internazionale. De Milanezen kunnen het geld echter goed gebruiken. Manchester United gaat naar verluidt een bedrag van zo’n 55 miljoen euro neertellen voor de komst van Onana. Daarmee kan Internazionale een geschikte vervanger en misschien wel twee nieuwe keepers halen. De nummer drie van Italië werd eerder deze week al in verband gebracht met onder andere Sommer, die afgelopen januari nog transfereerde naar Bayern München. Nu schijnt ook Lloris op het verlanglijstje van Inter te staan.

Volgens L’Équipe zijn Internazionale en Lloris inmiddels al weken ‘informeel’ met elkaar in gesprek. De Fransman zou hebben besloten deze zomer voor een nieuwe uitdaging te gaan. Lloris verruilde Olympique Lyonnais in de zomer van 2012 voor Tottenham Hotspur. De doelman zou zich ook kunnen verheugen op interesse van clubs uit Saudi-Arabië. Hij heeft naar verluidt al meerdere aanbiedingen uit de Saudi Pro League ontvangen en voorstellen van Griekse en Turkse clubs zelfs geweigerd. Lloris is gecharmeerd door de interesse van Internazionale, maar zou volgens L’Équipe zijn tijd willen nemen alvorens een beslissing te nemen over wat zijn mogelijk laatste club gaat worden. Hij heeft bij Tottenham Hotspur nog wel een contract tot medio 2024.

Lloris stond in december nog onder de lat tijdens de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk. De Fransen knokten zich diep in de tweede helft knap terug van een 2-0 achterstand en kwamen ook in de verlenging nog langszij, maar moesten vanaf elf meter alsnog hun meerdere erkennen in de Argentijnen. Lloris zette na de verloren finale een streep onder zijn interlandloopbaan. In 2018 veroverde hij als aanvoerder de wereldbeker in Rusland.