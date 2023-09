Anthony Martial zorgt voor opvallend moment voor training van Ten Hag bij Manchester United

Anthony Martial heeft donderdag op een opmerkelijke fout gemaakt op de training van Manchester United. De aanvaller kwam in alle vroegte aan op het trainingscomplex van the Red Devils, maar keerde vijf minuten later alweer huiswaarts. Hij bleek zich te hebben vergist in de tijd.

Martial werd donderdagochtend rond 08.55 uur gesignaleerd bij Carrington, het trainingscomplex van United. Nog geen vijf minuten later verliet zijn auto het sportpark alweer. Er werd even gevreesd voor een blessure, maar niets bleek minder waar. Martial bleek namelijk veel te vroeg te zijn. Hij werd tweeënhalf uur later pas verwacht voor de training van United.

United bereidt zich momenteel voor op de competitiewedstrijd thuis tegen Brighton & Hove Albion. Dat duel staat aanstaande zaterdag (16.00 uur) op het programma. United pakte in vier wedstrijden zes punten en staat daarmee op de elfde plaats in de Premier League. Brighton is de nummer zes van de ranglijst. Martial speelde tot nu toe in drie wedstrijden mee.