Arne Slot gaat in op mogelijkheden in de spits bij Feyenoord: 'Dat is een absolute nee'

Arne Slot is nog niet bezig met de spitspositie in de wedstrijd van dinsdag tegen Celtic. De trainer van Feyenoord moet het in de Champions League doen zonder Santiago Giménez en Ayase Ueda. Duidelijkheid over hun vervanger kon Slot vrijdagmiddag nog niet geven.

Slot blikt vrijdag in De Kuip vooruit op de wedstrijd tegen sc Heerenveen (zaterdag, 16.30 uur). Dan is Giménez nog gewoon van de partij, maar dat geldt niet voor de wedstrijd tegen Celtic. De spits is namelijk voor twee wedstrijden geschorst na een rode kaart van AS Roma. Ueda raakt vorig weekend geblesseerd tijdens de interland tussen Duitsland en Japan. Hij staat een aantal weken buitenspel. Slot kreeg vrijdag de vraag of hij de spits tegen Celtic al in gedachten heeft.

Slot kreeg ook de voorgelegd of hij tegen Heerenveen alvast rekening houdt met het duel met Celtic. "Dat is een absolute nee", reageerde de trainer. "Maar het zou raar zijn als ik nu zou zeggen dat het niet een keer door mijn hoofd is gegaan hoe we dat gaan oplossen. Richting de jongens ligt de volledige focus op Heerenveen. Niet in de laatste plaats omdat we zijn begonnen met twee gelijke spelen. Dat doet ons nu al behoorlijk pijn als ik naar de ranglijst kijk."

Feyenoord speelt zaterdagmiddag in de eigen Kuip dus een thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Slot richt zijn pijlen dus zeker nog niet op de eerste wedstrijd van de Champions League. "Laten we dit blok nou wel goed gaan starten tegen Heerenveen. Zij hielden ons vorig jaar nog op een gelijkspel. Er is voor ons dus alle aanleiding om ons volledig op Heerenveen te richten. Dan zijn de opties om het dinsdag op te gaan lossen ook weer niet talrijk."