'Arsenal overweegt contractontbinding voor recordaankoop van bijna 3 miljoen euro per doelpunt'

Arsenal dacht in de zomer van 2019 uitstekende zaken te doen met het Franse Lille OSC. De Ivoriaanse aanvaller Nicolas Pépé kwam voor een toenmalige recordsom van 80 miljoen over naar het Emirates Stadium. Zijn verblijf liep echter uit op een dusdanig grote teleurstelling, dat The Gunners momenteel overwegen zijn tot medio 2024 lopende contract helemaal te verscheuren.

Dat meldt de Italiaanse journalist Rudy Galetti op X. Volgens Galetti heeft Pépé inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt met het Turkse Trabzonspor. Die club zou hem echter alleen kunnen aantrekken als hij transfervrij is over te nemen. Het kamp-Pépé zou inmiddels in gesprek zijn met The Gunners om de verbintenis te laten ontbinden.

Mocht het tot een vertrek komen, dan blijft Pépé steken op 112 wedstrijden in alle competities voor Arsenal. Daarin scoorde hij 27 keer en leverde hij 21 keer de assist bij een treffer van een teamgenoot. Een snelle rekensom leert dat hij de club daarmee ruim zeven ton per wedstrijd of 2,96 miljoen per gemaakt doelpunt heeft gekost. Aan transfersom welteverstaan; volgens The Sun streek de Ivoriaan in Noord-Londen een weeksalaris van ruim 163 duizend euro op.

Overigens is Pépé sinds deze zomer niet langer de duurste aankoop in de clubgeschiedenis. Die eer valt nu te buiten aan middenvelder Declan Rice, die voor 122 miljoen euro overkwam van stadgenoot West Ham United. Daarmee werd de 24-jarige Engels international tevens de duurste speler ooit in de hele Premier League.

Afgelopen seizoen was Pépé al niet meer te bewonderen in het shirt van Arsenal. De aanvaller werd gedurende het hele seizoen uitgeleend aan het Franse OGC Nice. Namens die club kwam hij in alle competities tot 28 wedstrijden, waarin hij acht keer het net vond.