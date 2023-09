Bij afwezigheid van Lionel Messi staat een oud-Ajacied op bij Argentinië

Argentinië beleeft een uitstekende start van de kwalificatiereeks voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De wereldkampioen boekte afgelopen vrijdag een 1-0 overwinning op Ecuador en was in de nacht van dinsdag op woensdag met 0-3 te sterk voor Bolivia. Lionel Messi was niet van de partij, maar dat mocht de pret niet drukken. Voormalig Ajacied Nicolás Tagliafico had met een treffer een belangrijk aandeel in de zege.

Messi was een paar dagen geleden in de thuiswedstrijd tegen Ecuador nog de gevierde man aan Argentijnse zijde. De wereldkampioen had het allesbehalve makkelijk met de Ecuadorianen. Een schitterende vrije trap van Messi, een klein kwartier voor tijd, maakte het verschil. Tegen Bolivia hoefden de Argentijnen een stuk minder tot het gaatje te gaan. Zonder Messi, die rust kreeg van bondscoach Lionel Scaloni, nam Argentinië al in de eerste helft afstand van de thuisploeg.

Chelsea-middenvelder Enzo Fernández opende na 31 minuten de score, waarna Tagliafico nog voor rust de 0-2 tegen de het net kopte. De linksback, die afgelopen zomer nog heel even in verband werd gebracht met een terugkeer naar Ajax, knikte binnen uit een voorzet van Angel Di María. Daarmee was de wedstrijd al gespeeld. Niet in de laatste plaats omdat Bolivia een paar minuten voor de 0-2 met tien man kwam te staan na een rode kaart voor Roberto Fernández Toro.

Brazilië

Argentinië deed het in de tweede helft een stuk rustiger aan. Het kwam nog wel één keer tot scoren: Nicolás González bepaalde de eindstand een paar minuten voor tijd op 3-0. Daarmee komt Argentinië op zes punten na twee wedstrijden. De ploeg van Scaloni gaat samen met aartsrivaal Brazilië aan kop in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks voor het WK van 2026. De Brazilianen waren afgelopen zaterdag met 5-1 te sterk voor Bolivia, maar moesten voorbije nacht tot het uiterste gaan om ook het uitduel met Peru winnend af te sluiten. Een treffer van Marquinhos in de negentigste minuut, op aangeven van Neymar, bezorgde de Goddelijke Kanaries de volle buit.