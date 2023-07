Lionel Messi doet zeven maanden na dato onthulling over kwartfinale tegen Oranje

Lionel Messi heeft in gesprek met Televisión Pública uitgebreid teruggeblikt op het WK in Qatar, waar Argentinië de wereldtitel veroverde. Daarbij is ook de tumultueus verlopen kwartfinale tegen het Nederlands elftal ter sprake gekomen. Over die wedstrijd vertelt de 36-jarige Messi iets wat hij nog niet eerder deed.

Argentinië bereikte de halve finale door de strafschoppen beter te nemen dan het Nederlands elftal. In de reguliere speeltijd kwamen de Argentijnen in de 35ste minuut op voorsprong door een doelpunt van Nahuel Molina. De rechtsback maakte een loopactie, werd bediend door Messi en verschalkte Andries Noppert. Vooral over de assist van de Argentijnse captain werd nog lang nagepraat.

Artikel gaat verder onder video

De pass richting Molina kwam namelijk als een verrassing, daar de rechtsback buiten het gezichtsveld van Messi leek te zijn. Zelfs de doelpuntenmaker zelf twijfelde of Messi hem wel had gezien. "Ja, ik zag hem rennen en zag dat hij bleef rennen", blikt de meervoudig winnaar van de Ballon d'Or terug. "Het was duidelijk voor mij dat de meest logische keuze op dat moment was om de bal richting de zijkant te spelen. Daarom besloot ik daarheen te passen, omdat ik dacht dat de verdediging iets anders verwachtte."

Het verhaal dat Messi zijn keuze op gehoor maakte, doet hij af als onzin. "Nee, ik heb hem niet gehoord, maar zag hem wel", benadrukt hij. Messi zelf maakte een kwartier voor tijd de 2-0, waardoor de wedstrijd gespeeld leek. Dankzij doelpunten van Wout Weghorst sleepte Oranje echter alsnog een verlenging uit het vuur. De verlenging leverde geen goals op, waarna Argentinië in de penaltyserie als winnaar naar boven kwam.