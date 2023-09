Bijzonder moment in 89ste minuut bij Feyenoord; Slot reageert op geheel eigen wijze

Feyenoord kwam zaterdag geen moment in serieuze problemen tegen sc Heerenveen en won met 6-1. Desondanks was van verslapping geen sprake: in de 89ste minuut sprintten vijf spelers terug om een counter van Heerenveen in de kiem te smoren.

“89ste minuut, 6-1 stand. Er komen nog 5 spelers helemaal terug gesprint om de 6-2 te voorkomen. Teameffort”, schrijft journalist Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad op X. Het werk werd beloond, want Gernot Trauner zette de opgestoomde Osame Sahraoui in het zestienmetergebied van de bal.

Trainer Arne Slot besprak het moment met zijn spelers, zo vertelde hij op de persconferentie na de wedstrijd. “Ik heb dit moment aangehaald na afloop. En ik heb de groep gezegd: ‘Maar dit wil ik óók in de fase van de wedstrijd dat we de 3-1 tegen krijgen.’ In de Champions League kán je dat de kop kosten.”