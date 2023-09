Bondscoach Ronald Koeman schrikt zich kapot: Frenkie de Jong met blessure na half uur gewisseld

is zaterdagavond geblesseerd uitgevallen bij FC Barcelona. De middenvelder viel in de eerste helft uit bij FC Barcelona in eigen huis tegen Celta de Vigo. De Nederlander kampte met enkelklachten en wilde verder spelen, maar moest na ruim een half uur alsnog gewisseld worden. Gavi kwam hem vervangen en dat is slecht nieuws voor Ronald Koeman.

De bondscoach kampte in de eerste interlandperiodes onder zijn leiding al met heel veel blessureleed, maar tot dusver bleef Frenkie de Jong altijd overeind staan. De middenvelder is een van de belangrijkste schakels van het Nederlands elftal van Koeman en zat vrijdag derhalve uiteraard bij de voorlopige selectie voor de interlands met Griekenland en Frankrijk. Vooral die eerste wedstrijd is cruciaal met het oog op de EK-kwalificatiereeks voor het Nederlands elftal.

Artikel gaat verder onder video

Of Frenkie die wedstrijden sowieso zal missen, is nog niet bekend. De Nederlander leek met enkelklachten op het veld te staan en hoewel hij het lang probeerde, verstuurde hij na ruim een half uur een pass, waarna het er opnieuw inschoot en hij zich alsnog liet wisselen. Ook voor Xavi is het een flinke aderlating, omdat de coach ook al geen beroep kan doen op de nog altijd geblesseerde Pedri. Bovendien stond FC Barcelona in eigen huis.met 0-1 achter tegen Celta de Vigo.