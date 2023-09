Bosz dient Van Hanegem van repliek: 'Ik schijn het niet te mogen zeggen...'

PSV-trainer Peter Bosz blijft bij zijn eerdere uitlatingen over de wedstrijd die zijn elftal woensdag speelt tegen Go Ahead Eagles. De oefenmeester sprak eerder van 'de eerste topper' voor zijn elftal in het nieuwe seizoen, maar werd daarom gekapitteld door Willem van Hanegem.

In zijn column in het Algemeen Dagblad maakte De Kromme gehakt van de stelling van Bosz: "In Deventer doen ze hun best hoor. En ze pakken punten, dat is prima. Maar als je zelf zegt dat van Arsenal verliezen best te verklaren is omdat ze veel betere spelers hebben, moet je niet opeens beginnen over hoe geweldig Eagles is. Dat zijn ze namelijk niet", liet het Feyenoord-icoon onder meer optekenen.

Artikel gaat verder onder video

Toch vindt Bosz nog steeds dat zijn elftal beducht moet zijn voor de kwaliteiten van de huidige nummer zes van de Eredivisie. "Ik schijn het niet te mogen zeggen, maar daar heb ik lak aan. Go Ahead heeft echt een leuke ploeg", wordt de PSV-trainer geciteerd door Voetbal International.

"Het verrast me niet dat ze op de zesde plaats staan", vervolgt Bosz. "Of ze daar aan het einde ook nog staan, weet ik niet, maar ze hebben echt een leuke ploeg. Het is ook een team dat al wat langer bij elkaar is en je ziet dat dat zijn vruchten afwerpt. Je bent ingespeeld en weet wat je aan elkaar hebt", analyseert hij de kracht van het elftal van trainer René Hake.