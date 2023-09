Tillman presteert het onmogelijke bij PSV en werd door Bosz buiten uit de selectie gelaten

Peter Bosz had geen genade met . De middenvelder van PSV heeft zich zaterdag verslapen voor de avondwedstrijd (!) tegen Almere City FC en werd om die reden niet opgenomen in de wedstrijdselectie.

De oefenmeester gaf tekst en uitleg over de opvallende afwezigheid van Tillman, die zich zaterdag had verslapen en dus geen plek kreeg van Bosz in de selectie. "Ik heb hem thuisgelaten en ik denk dat je daar bij geen enkele trainer mee aan hoeft te komen. Morgen komt hij trainen en dan gaan we weer door", zei Bosz bij het Eindhovens Dagblad.

Of Tillman ook in de basis had gestaan, is niet bekend. Guus Til was ditmaal de nummer tien van dienst en liet zich, anders dan zijn concurrent, positief zien aan Bosz met een doelpunt en assist. Het duel in Almere City FC begon weliswaar pas om 20.00 uur, maar vermoedelijk zijn de Eindhovenaren al in de ochtenduren verzameld in Eindhoven.

Bosz baarde ook opzien door een quote van zijn voorganger Roger Schmidt aan te halen, met het oog op Go Ahead Eagles. "Wij gaan nu onze eerste topper van dit seizoen in de Eredivisie spelen”, waren de woorden van de oefenmeester van PSV tijdens de persconferentie van de Eindhovenaren. Een opmerkelijke constatering, waarover Schmidt veel kritiek heeft gehad. Al staat Kowet er met de vijfde plaats vooralsnog wel uitstekend voor in de Eredivisie.

Bij ESPN toonde de coach van PSV zich ook uiterst kritisch. “Bij rust stonden we 0-2 voor, maar speelden we slecht. En eigenlijk had de score nog veel hoger moeten zijn. Ik vond ons totaal niet goed voetballen”, was Bosz, niet voor het eerst dit seizoen na een zege heel kritisch op zijn elftal. “Maar we scoren vier keer en houden de nul. In vijf wedstrijden hebben we pas één tegengoal geregen. Dat is lekker voor de verdediging.”