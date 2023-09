Briljant moment van Harry Kane kan zeer verrassend averij van Engeland niet voorkomen

Engeland heeft voor het eerst punten laten liggen in de EK-kwalificatiecampagne. Op bezoek bij Oekraïne kwam het elftal van bondscoach Gareth Southgate niet verder dan een gelijkspel: 1-1. The Three Lions blijven met dertien punten uit vijf duels koploper in Groep C; Oekraïne volgt op plaats twee met zeven punten uit vier duels. Later vanavond spelen Noord-Macedonië en Italië nog tegen elkaar in Skopje.

Engeland speelde een zwakke wedstrijd in de Tarczyński Arena in Polen en moest dat na een klein halfuur voetballen bekopen met een tegendoelpunt. Yukhym Konoplya kwam door over de rechterkant van het veld, waarna de verdediger de bal terugtrok richting het strafschopgebied. Oleksandr Zinchenko was daar ontsnapt aan zijn directe tegenstander en scoorde uiteindelijk met een laag schot: 1-0.

Wat een 𝘼𝙎𝙎𝙄𝙎𝙏! 💥

Harry Kane ziet Kyle Walker vertrekken en weet de bal perfect te geven 👀 De Engelsen staan weer op gelijke hoogte met Oekraïne! 𝟏-𝟏 📊#ZiggoSport #EURO2024 #UKRENG pic.twitter.com/P1W9sgoxYr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 9, 2023

Het elftal van Southgate moest zodoende in de achtervolging. Oekraïne leek de rust te gaan halen zonder tegendoelpunt, maar in de slotfase van de eerste helft kwamen de Engelsen toch nog langszij. Harry Kane liet zich terugzakken vanuit de punt van de aanval, waarna de spits van Bayern München een prachtige pass in huis had op Kyle Walker. Die dook verrassend op uit de rug van een verdediger een haalde van dichtbij uiteindelijk doeltreffend uit: 1-1.

Na een uur spelen was Engeland via Bukayo Saka dicht bij een voorsprong. Het schot van de buitenspeler ging via de vingertopper van doelman Georgiy Bushchan en de lat echter over. Bushchan was ook bij de les toen Jude Bellingham en Harry Maguire doelpogingen ondernamen, waardoor Oekraïne uiteindelijk met een verdienstelijk punt van het veld stapte.