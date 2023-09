Marokko bidt massaal op het veld, Maguire schlemiel en absoluut schokeffect bij Duitsland

Harry Maguire heeft zich weer eens op negatieve wijze laten zien. De inmiddels kolderieke Engelse centrale verdediger is vaak het mikpunt van kritiek, maar door een eigen doelpunt in de vriendschappelijke interland tegen Schotland, zal dat ondanks de zege van The Thee Lions weer oplaaien. Ook Marokko én Duitsland wonnen hun vriendschappelijke interland.

Schotland - Engeland 1-3

Harry Maguire zal vooraf echt blij geweest zijn met het helftje speeltijd dat hij in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland kreeg, maar heel positief kijkt hij ongetwijfeld niet terug op de overwinning. Na ruim een uur spelen werkte hij een bal heel ongelukkig in het eigen doel (1-2), waardoor de spanning opeens terug was in de wedstrijd. Harry Kane zorgde uiteindelijk nog wel voor de verdiende oefenzege van de Engelsen, maar even ontspannen vertrouwen tanken was er wederom niet bij voor de speler van Manchester United.

Marokko – Burkina Faso 1-0

Marokko heeft de beladen oefenwedstrijd tegen Burkina Faso winnend afgesloten. Het duel stond vooraf en tijdens de wedstrijd in teken van de vreselijke aardbevingen in het land. De spelers en fans brachten een eerbetoon aan alle slachtoffers. Afgelopen zaterdag zou er worden gespeeld, maar dat duel werd gecanceld, waardoor dit de eerste emotionele wedstrijd was, waarin PSV’er Ismael Saibari als invaller zijn debuut maakte. Azzedine Ounahi maakte na ruim een half uur het enige doelpunt, waarna er ook gebeden werd voor alle slachtoffers.

Duitsland – Frankrijk 2-1

Het ontslag van Hansi Flick heeft voor het gewenste schoteffect gezorgd bij Duitsland, bij wie Rudi Völler interim-coach was. Hoewel Frankrijk zonder onder anderen superster Kylian Mbappé speelde in het vriendschappelijke duel, gingen vier van de laatste vijf officiële interlands verloren voor die Mannschaft. Het kostte trainer Flick de kop en in de eerste interland na zijn vertrek, werd dankzij goals van Thomas Müller en Leroy Sané, plots gewonnen van een van de favorieten voor de eindzege op het EK, de late aansluitingstreffer van Antoine Griezmann ten spijt. Het is weliswaar slechts een oefenpot, toch is het voor de ontslagen Flick geen lekker signaal.

