Mascherano over de rooie na dwaze Argentinië - Marokko: 'Wat een circus, dit is geen buurttoernooi'

Javier Mascherano, de bondscoach van het Olympisch elftal van Argentinië, was woedend na afloop van de wedstrijd tegen Marokko (1-2). Tijdens dat duel ging van alles mis: nadat de rook was opgetrokken stonden de Argentijnen met lege handen.

Vlak na rust scoorde Marokko snel twee keer. Soufiane Rahimi schoot een keer van dichtbij en eenmaal vanaf de strafschopstip binnen. Door een doelpunt van Atlético-spits Giuiliano Simeone kwam Argentinië weer terug in de wedstrijd, maar tot de 90ste minuut werd er niet meer gescoord. In de vijftien minuten blessuretijd die werd toegevoegd echter wel: vlak voor tijd kwam Argentinië via Christian Medina op gelijke hoogte. De Marokkaanse fans bekogelden de spelers van de Albiceleste en iedereen trok naar binnen.

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd was echter nog niet uitgespeeld, de spelers moesten nog terugkeren voor de laatste minuten. Bovendien werd er buitenspel geconstateerd bij de 2-2, maar daar kwamen de Argentijnen pas achter toen zij weer terug op het veld stonden. Twee uur na het doelpunt ging er alsnog een streep door en de wedstrijd zou in 1-2 voor Marokko eindigen.

Mascherano was na afloop woest. "Dit toernooi is al een drama. Gister is er al bij ons ingebroken. Horloges, ringen, er is veel gejat. Dat mag niet gebeuren. Er wordt ook overal om accreditaties gevraagd. We willen niet in de maling genomen worden." En over de wedstrijd zelf: "Een schande. Dit zijn de Olympische Spelen, dit is geen buurttoernooitje. Het spel is zeker keer stilgelegd omdat mensen het veld betraden, er is vuurwerk naar ons gegooid. En bij die goal... Ze zeiden dat de wedstrijd om veiligheidsredenen was uitgesteld. We hebben niks gehoord over een VAR-check. Later hadden ze het erover om de wedstrijd volledig te staken. Ik heb nog nooit zo'n groot circus in mijn leven gezien."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Finale neemt verschrikkelijke wending voor Messi: Argentijn in tranen, enkel ziet er zéér slecht uit

De finale van de Copa América nam in de tweede helft een dramatische wending voor Lionel Messi.