Johan Derksen viel één speler op tijdens interlandbreak: 'Hoe kún je die man nog opstellen? Wat een houten-klaas!'

Harry Maguire verscheen dinsdagavond andermaal niet op al te gelukkige wijze in het nieuws. De verdediger van Manchester United passeerde in de interlandwedstrijd tegen Schotland (1-3 winst) zijn eigen doelman Aaron Ramsdale. Het is niet de eerste keer dat Maguire op knullige wijze betrokken is bij een tegendoelpunt, en dat resulteert in de nodige kritiek, zo ook van de analisten van Vandaag Inside.

Maguire kwam na de rust in het veld en zorgde zo’n twintig minuten later op onfortuinlijke wijze voor de aansluitingstreffer. “Het zit hem ook niet mee”, is René van der Gijp in eerste instantie nog mild. Johan Derksen heeft minder medelijden met de dertigjarige routinier. “Hoe kún je die man nog opstellen?”, begint de oud-voetballer.

Dit resulteert tot lachende gezichten aan tafel. “Dan gaat die trainer (Gareth Southgate, red.) het ook nog voor hem opnemen. Maar het kan gewoon niet meer. Op een gegeven moment houdt het op”, zegt Gijp. “Houten klaas. Het is lachwekkend”, oordeelt Derksen. “Hoe kan het nou, dat er op dat niveau niet meer jongens zijn te vinden die in plaats van Maguire kunnen spelen? Waar ligt dat aan?”, vraagt Wilfred Genee zich af.

“Ik denk dat de helft van de clubs op de hoogste afdeling een betere centrale verdediger hebben", zegt De Snor, die bijval krijgt van Van der Gijp. “Ik denk dat die trainer hem echt een warm hart toedraagt.”