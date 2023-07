Goed nieuws voor Ten Hag? 'Eerste club meldt zich voor overbodige Maguire'

Harry Maguire heeft de belangstelling van West Ham United gewekt, zo weet Sky Sports zondagmiddag te melden. Volgens de Engelse berichtgeving zijn de Londenaren mogelijkheden aan het onderzoeken om de ervaren verdediger over te nemen van Manchester United.

Maguire (30) komt weinig aan spelen toe bij The Mancunians sinds Erik ten Hag daar de scepter zwaait. De oefenmeester zag vorige zomer met Lisandro Martínez een speler komen die Maguire direct uit de basis speelde, maar er zijn meer spelers bij The Red Devils die Maguire in de pikorde voorbij zijn. Zo werd ook linksback Luke Shaw afgelopen seizoen geregeld opgesteld als centrale verdediger.

Als Maguire veel aan spelen toe wil komen, lijkt zijn toekomst elders te liggen. West Ham United kan een mogelijke uitweg zijn voor de Engels international, voor wie het ook belangrijk is om met het oog op het EK minuten te blijven maken. The Hammers onderzoeken momenteel de mogelijkheden of het mogelijk is om Maguire te kopen of op huurbasis over te nemen van Manchester United. Onlangs werd duidelijk dat Manchester United voor een permanente transfer een flink bedrag verlangt.

Of de dertigjarige voetballer een overstap naar Londen zelf ziet zitten is nog maar de vraag, want volgens BBC-journalist Simon Stone is Maguire 'gelukkig' bij Manchester United en 'houdt hij van de club'. Eerder zei Manchester United-trainer Erik ten Hag al dat de keuze voor de toekomst van Maguire helemaal bij de speler zelf ligt, al zouden tientallen inkomende miljoenen voor de verkoop van Maguire de coach goed uitkomen.

Maguire is niet de enige verdediger die op het verlanglijstje van West Ham United zou staan, want ook voormalig-Ajacied Perr Schuurs is in beeld. De Limburger kende een uitstekend seizoen bij Torino en staat daardoor in de belangstelling van een aantal mooie clubs, waaronder ook ploegen uit de Italiaanse top.