'Bizarre vraagprijs Manchester United voor Maguire zit transfer in de weg'

Harry Maguire kwam dit seizoen niet veel in de plannen van Manchester United-trainer Erik ten Hag voor, waardoor er veel gesproken wordt over een vertrek van de centrumverdediger. Een transfer lijkt echter lastig te realiseren wegens het enorme bedrag dat Manchester United verlangt voor de verdediger.

Manchester Evening News meldt maandagochtend dat de vraagprijs van The Red Devils ervoor zou kunnen zorgen dat Maguire Old Trafford niet verlaat. Volgens het doorgaans goed ingevoerde medium denkt Manchester United aan een transfersom van ruim vijftig miljoen euro voor de dertigjarige verdediger. Het lijkt onwaarschijnlijk dat een geïnteresseerde club dit bedrag op tafel gaat leggen voor de Brits international.

Artikel gaat verder onder video

Dat Manchester United zo'n hoog bedrag wil ontvangen voor Maguire is opvallend, aangezien de Brits international absoluut geen stabiele indruk heeft gemaakt in het shirt van de Engelse grootmacht. Afgelopen seizoen deed Erik ten Hag al een minder beroep op hem. Maguire deed zestien wedstrijden mee en daarvan ging het in het grootste deel om duels in de beker.

Manchester United legde in 2019 tachtig miljoen euro op tafel voor de Britse verdediger, wat ook een van de redenen is dat The Mancunians momenteel zo hoog in de boom zitten. FootballTransfers schat de marktwaarde van Maguire in op zo'n 27 miljoen euro.