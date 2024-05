‘Al Pacino en oorlogsverhalen motiveerden Manchester United voor zege in FA Cup-finale’

Erik ten Hag heeft er alles aan gedaan om Manchester United voor te bereiden op de finale van de FA Cup tegen Manchester City (2-1 winst). De oefenmeester maakte gebruik van de ervaringen van een beveiligingsmedewerkster die was uitgezonden naar Afghanistan en van een speech uit een film van Al Pacino.

Volgens The Athletic maakte Ten Hag voorafgaand aan het duel met Manchester City gebruik van de ervaringen van een beveiligingsmedewerkster van Manchester United. Zij was uitgezonden naar Afghanistan en vertelde in een video die de oefenmeester aan zijn team liet zien over haar beleving in de oorlog. De video had een duidelijke boodschap: blijf bij elkaar, steun elkaar en vecht om te winnen.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van het duel bleek dat de beveiligingsmedewerkster in kwestie de box met daarin United-eigenaars Sir Jim Ratcliffe en Avram Glazer, Sir Alex Ferguson en Prins William bewaakte. De spelers van the Red Devils nodigden haar uit naar de kleedkamer en bedankten haar voor de video. Ze had het elftal namelijk geïnspireerd.

Deze video was niet het enige trucje dat Ten Hag uit de kast haalde. Hij liet zijn ploeg ook beelden zien van de speech van Al Pacino in de film Any Given Sunday. Tussen deze beelden door werden afbeeldingen van het United van Ten Hag getoond. Onder de speech speelde ook het nummer One van U2. Deze motivatietactiek bleek te werken, want Manchester United was met 2-1 te sterk voor landskampioen en stadsgenoot Manchester City.

