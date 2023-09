Calvin Stengs benoemt wat Feyenoord verkeerd deed tegen Celtic: 'Tweede helft beter gedaan'

was dinsdagavond erg belangrijk voor Feyenoord in de wedstrijd tegen Celtic. De middenvelder verzorgde de 1-0 en werd uiteindelijk uitgeroepen tot Man of the Match. Na afloop verscheen Stengs op de persconferentie om daar de aanwezige pers te woord te staan.

De 24-jarige linkspoot werd afgelopen zomer door Feyenoord overgenomen van OGC Nice. Na een wat stroeve start gaat het er voor Stengs persoonlijk steeds beter uitzien. De ex-speler van AZ vertelde wat er door hem heen ging na zijn eerste doelpunt in de Champions League, wat Arne Slot in de rust wijzigde bij Feyenoord en het grote verschil met een wedstrijd in de Eredivisie. Feyenoord won uiteindelijk met 2-0. De tweede treffer kwam op naam van Alireza Jahanbakhsh.

