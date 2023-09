Coach Bosz onder de indruk bij PSV: 'Denk dat heel veel mensen deze man onderschatten'

Peter Bosz is onder de indruk van Luuk de Jong. De oefenmeester van PSV snapt dat de aanvaller wederom wordt gelinkt aan het Nederlands elftal, ondanks dat hij daarvoor recent nog bedankte. De coach van de Eindhovenaren looft zijn aanvoerder.

“Of hij de beste spits is van Nederland?”, herhaalde Bosz de vraag bij de NOS, om vervolgens een lange bedenktijd te nemen. “Ik heb er niet over nagedacht welke spitsen er in Nederland spelen. Ik heb met een heleboel anderen niet gewerkt en nu pas acht weken met Luuk... Maar ik denk dat heel veel mensen deze man onderschatten. Hij is écht een hele goede spits.”

Ook over Jerdy Schouten was Bosz lyrisch na de 0-4 zege op RKC Waalwijk, ondanks dat middenvelder wederom centraal achterin moest opereren. “Dat hij goed kan voetballen, weten we. Maar hij is verdedigend ook niet in de problemen geweest. Ik zou hem ook tegen Arsenal in de Champions League durven op te stellen, ja.”

Niet alleen qua voetbalintelligentie blinkt Schouten uit. “Want niet alleen in balbezit is hij goed, hij is ook fysiek sterk en snel. In Italië heeft hij ook veel verdedigend gespeeld als middenveld”, aldus Bosz, die ook inging op de brede selectie, bijvoorbeeld voor de plek tussen Johan Bakayoko en aanwinst Hirving Lozano. “Beslissingen nemen is mijn werk, daar bestaat mijn hele dag uit. Dat zal ook aan de rechterkant moeten.”