Daley Blind blikt terug op vertrek bij Ajax: 'Het is pijnlijk dat dit niet is gebeurd'

Er gebeurt de laatste weken zo ontzettend veel bij Ajax, dat je bijna zou vergeten dat het nog geen jaar geleden is dat de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrok. De ervaren verdediger vertrok in december vorig jaar transfervrij bij Ajax, waar hij op de bank terecht was gekomen en niet meer door één deur kon met toenmalig trainer Alfred Schreuder. In gesprek met The Athletic blikt Blind kort terug op zijn vertrek uit Amsterdam.

In de eerste maanden van het afgelopen seizoen kon Blind ‘gewoon’ rekenen op een basisplaats. De linkspoot was, ondanks zijn staat van dienst in de hoofdstad, meermaals het mikpunt van kritiek bij de achterban, maar Schreuder bleef een beroep op hem doen. Daar kwam in de laatste weken van de eerste seizoenshelft echter verandering in. Blind vond zichzelf in de laatste wedstrijden voor de WK-break terug op de bank en was plots de derde optie voor de linksbackpositie, achter Owen Wijndal én Devyne Rensch. Tijdens het WK in Qatar was Blind wél zeker van zijn plaats. Met Ajax kwam het niet meer goed.

Artikel gaat verder onder video

Zowel Ajax als Blind kwam tot de conclusie dat er geen perspectief meer voor hem was in Amsterdam. Beide partijen besloten het contract van de routinier te beëindigen, waardoor hij transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club. Het vertrek uit Amsterdam, en vooral de manier waarop, doet Blind nog altijd pijn. “Er waren wat problemen tussen mij en de manager. Het bestuur koos de kant van de manager en besloot dat ik moest vertrekken”, vertelt hij in een uitgebreid interview met The Athletic. “Voor mij gaat het niet om partij kiezen, maar om eerlijke concurrentie binnen het team en dat je elkaar met respect behandelt. Als er problemen zijn, kijk je elkaar in de ogen, praat je en ga je samen verder. Het is pijnlijk dat dit niet is gebeurd.”

Girona

Blind verbaasde vriend en vijand door na zijn vertrek uit Amsterdam een contract te tekenen bij Bayern München. De verdediger kwam er in Zuid-Duitsland echter niet aan te pas. Hij kroonde zich weliswaar óók in het land van onze oosterburen tot landskampioen, maar had daar geen aandeel in. Het contract van Blind werd niet verlengd. De Oranje-international kon zodoende opnieuw transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. De keuze viel op Girona en die heeft vooralsnog uitstekend uitgepakt. “Tot nu toe heb ik geen spijt en de goede start heeft geholpen”, zegt Blind. Girona gaat sinds woensdagavond aan de leiding in LaLiga.