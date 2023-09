Daley Blind geniet bij verrassende koploper Girona: 'Fantastische start'

mag zich sinds woensdagavond in ieder geval voor even koploper van Spanje noemen met zijn nieuwe club Girona. De 33-jarige verdediger geniet dan ook volop van zijn avontuur in Spanje, waar hij na zijn geruchtmakende vertrek bij Ajax en een half seizoen aan de zijlijn bij Bayern München volop aan spelen toekomt.

Blind miste tot woensdagavond geen minuut bij de verrassende lijstaanvoerder van LaLiga, maar begon in het uitduel met Villarreal op de bank. Pas twee minuten voor het einde mocht hij zijn opwachting maken; als vervanger van Eric García maakte hij de wedstrijd vol. De Barcelona-huurling had even eerder de beslissende 1-2 aan laten tekenen, waardoor het nog ongeslagen Girona de macht greep in de Spaanse competitie.

Artikel gaat verder onder video

Tegenover Ziggo Sport reageert Blind op de verrassende positie die hij met zijn nieuwe club inneemt. "Ja, het is een fantastische start. Dat helpt natuurlijk ook mee bij het extra genieten als je hier zit", zegt de 102-voudig Oranje-international. De huidige successen van Girona zijn volgens Blind voor een belangrijk deel toe te schrijven aan trainer Míchel: "We doen het goed en hebben een leuke spelopvatting. De trainer heeft goede ideeën hoe hij wil spelen, we hebben echt wel een plan elke wedstrijd."

Vrijdag kan Barcelona de verloren koppositie weer terugpakken in het thuisduel met Sevilla. Blind en Girona komen zondag pas weer in actie, als nummer twee Real Madrid op bezoek komt in Catalonië voor een heuse topper. Blind kijkt er naar uit: "De puzzelstukjes vallen de laatste weken in elkaar, daar werken we hard voor en genieten we van. Maar we zijn ook realistisch en bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd", klinkt het.