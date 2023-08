Daley Blind over Ajax: 'Dat begrijp ik tot op de dag van vandaag niet'

Daley Blind vertrok vorig seizoen met een heel vervelend gevoel bij Ajax. Toch kondigt de linkspoot nu al aan dat hij in de toekomst zal terugkeren in de Johan Cruijff Arena. “Ik weet zeker dat ik in een voetbalrol of een andere rol nog terugkeer bij Ajax.”

Dat vertelt Blind in een uitgebreid interview in De Volkskrant, waarin hij (nogmaals) terugblikte op zijn pijnlijke exit bij Ajax. “Ik had gehoopt dat de clubleiding iedereen aan tafel zou zetten om tot een oplossing of in ieder geval nader tot elkaar te komen. Ik begrijp tot op de dag van vandaag niet waarom dat niet is gebeurd”, aldus de achterhoedespeler van inmiddels Girona, die destijds over hoop lag met trainer Alfred Schreuder. Een oplossing werd er, behalve het ontbinden van het contract, niet gevonden.

“Het heeft me lang pijn gedaan hoe alles is gegaan. Nog steeds eigenlijk, als ik eraan denk. Ik heb daar nachten van wakker gelegen. Dat je als jongen van de club via de achterdeur weg moet. Zonder enige echte communicatie”, aldus Blind, die het vertrek wijdt aan de gang van zaken onder Schreuder. “Dat is niet zo als je ineens de vijfde linksback wordt en volstrekt genegeerd wordt door de trainer. Ik heb bij Bayern bewezen dat ik prima kan omgaan met een reserverol.”

Blind hoopt dus op termijn nog terug te keren bij Ajax, waar inmiddels ook al heel veel is veranderd in de trainersstaf en ook verder binnen de club. “Mijn deur staat voor Ajax altijd open, de meeste mensen door wie ik de keuze moest maken om te vertrekken, zijn weg. Maar dat was niet eens het relevantst. Ik kan de strijdbijl heus begraven. Ik heb Van der Sar later ook nog weleens gesproken. Ik ben niet Ajacied vanwege de mensen die er werken, maar om de club zelf. Dat gaat nooit weg.”