Damián van der Vaart heeft de beelden van zijn vader bekeken, maar een andere oud-Ajacied is zijn 'idool'

De transfermarkt in Nederland is alweer een paar dagen gesloten, maar Ajax haalde woensdagmiddag toch nog één keer de headlines met de komst van een nieuwe speler. Niet voor het eerste elftal, maar wel iemand die ervan droomt om over een paar jaar in de Johan Cruijff ArenA te staan: Damián van der Vaart. De zoon van Rafael heeft Hakim Ziyech als grote voorbeeld.

Ajax maakte woensdagmiddag bekend dat Van der Vaart junior zijn handtekening heeft gezet onder een contract voor één jaar. De middenvelder komt over van Esbjerg uit Denemarken. Van der Vaart senior vertelde in gesprek met Radio538 al dat hij dolblij is voor zijn zoon en Damián zelf kan zijn geluk eveneens niet op. “Het voelt heel goed, ik ben erg blij. Het was natuurlijk altijd een droom voor mij”, vertelt de 17-jarige Van der Vaart voor de camera van het clubkanaal. “Drie maanden terug mocht ik hier komen voor een stage en een week laten zien wat ik kan.”

Het is de jonge Van der Vaart in ieder geval gelukt om Ajax te overtuigen van een contract. Hij sluit aan bij de Onder-18. “Nee, ik heb niet lang hoeven nadenken toen Ajax kwam. Ik heb meteen ja gezegd.” Daarvoor klopte Van der Vaart junior niet eerst aan bij zijn vader. “Papa geeft me altijd advies, maar hierover hoefde ik niet na te denken.” Damián speelt op dezelfde positie als zijn vader ooit deed: op 10. “Ik ben een aanvallende middenvelder. Ik heb een goed rechterbeen, ben ook snel. Sneller dan hij was”, kan hij het niet laten om te dollen met de voormalig international.

Van der Vaart junior zal ongetwijfeld onder de indruk zijn geweest van de voetbalkwaliteiten van zijn vader, maar hij noemt hem niet als zijn idool. “Dat is Hakim Ziyech, daar kijk ik altijd naar. Ik heb ook zeker beelden van m’n vader teruggekeken. Ik denk dat ik een beetje een mix van beiden ben.”