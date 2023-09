De eerste Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid wordt gespeeld op een zeer onaangenaam tijdstip

FC Barcelona en Real Madrid beginnen volgende week hun jacht op de eindzege van de Champions League, maar zullen ook alvast vooruitkijken naar de eerste Clásico van dit seizoen. In de voorbereiding was FC Barcelona met 3-0 te sterk voor Real Madrid, dat dus nog wat recht heeft te zetten. De datum én het tijdstip voor de altijd beladen ontmoeting tussen de eeuwige aartsrivalen is inmiddels bekend: zaterdag 28 oktober om 16.15 uur.

De eerste officiële Clásico van het seizoen tussen FC Barcelona en Real Madrid stond in eerste instantie gepland voor zondag 29 oktober. LaLiga heeft de wedstrijd nu voor een dag eerder op het programma gezet. Daar zal men in Barcelona ongetwijfeld z’n bedenkingen over hebben. De ploeg van trainer Xavi Hernández komt drie dagen eerder nog in actie tegen Shakthar Donetsk in de groepsfase van de Champions League. FC Barcelona heeft dus slechts twee volle dagen om zich voor te bereiden op de kraker tegen Real Madrid.

De Koninklijke heeft in de week voor El Clásico eveneens een wedstrijd in de Champions League op het programma staan. Het speelt op dinsdag 24 oktober de uitwedstrijd tegen Sporting Braga. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Spanje heeft dus net wat meer tijd om zich voor te bereiden op de Clásico in en tegen Barcelona. Real Madrid gaat momenteel aan de leiding in Spanje. Het elftal van trainer Carlo Ancelotti haalde twaalf punten uit de eerste vier wedstrijden, de volle buit dus. FC Barcelona volgt op twee punten. De regerend kampioen hervat de competitie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen Real Betis. Real Madrid krijgt een dag later bezoek van Real Sociedad.

FC Barcelona en Real Madrid troffen elkaar vorig seizoen liefst vier keer in officieel verband. Het competitieduel in Madrid eindigde in een 3-1 overwinning voor Real, maar de ontmoeting in het Spotify Camp Nou werd een prooi voor Barça (2-1). Ook in de halve finale van de Copa del Rey stond de kraker op het programma. De heenwedstrijd in de hoofdstad werd met 0-1 gewonnen door FC Barcelona, in de return was Real Madrid duidelijk een paar maatjes te groot (0-4). Karim Benzema stal in die wedstrijd de show door liefst drie van de vier Madrileense doelpunten voor zijn rekening te nemen.