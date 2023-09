Derksen noemt verrassende opvolger Mislintat: 'Die kun je morgen halen!'

Johan Derksen ziet Jan Streuer als de ideale kandidaat om directeur voetbalzaken van Ajax te worden. Hij droeg in de zomer het stokje als technisch directeur bij FC Twente over aan Arnold Bruggink, maar is nog wel werkzaam als zijn rechterhand.

Het is een verrassende suggestie, want Streuer heeft dus een stap teruggedaan bij Twente en is inmiddels al 72 jaar. “Nu Van Gaal het niet wordt, denk ik dat Streuer de ideale man is. Die heeft die functie bekleed bij Twente en bij Shakhtar Donetsk. Hij heeft heel veel spelers gehaald en Twente weer omhoog geholpen.”

“Streuer begeleidt nu Bruggink, maar die kan zo weg. Dan heb je morgen direct een goede technisch directeur met veel ervaring”, aldus Derksen.

Eerder deze maand meldde journalist Leon ten Voorde van TC Tubantia dat Streuer waarschijnlijk tot en met februari aanblijft bij Twente. Hij was vanaf 2020 technisch directeur in Enschede.