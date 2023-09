Driessen voert druk op Steijn nog verder op: 'Kan snel afgelopen zijn'

Valentijn Driessen voert de druk op Ajax-trainer Maurice Steijn twee dagen voor het Europa League-duel met Olympique Marseille alvast een beetje verder op. De chef voetbal van De Telegraaf spreekt van een 'laatste kans' voor de oefenmeester die afgelopen zomer overkwam van Sparta.

In een video-item van bovengenoemde krant blikt Driessen samen met presentator Pim Sedee vooruit op het midweekse Europese programma. Driessen ziet ondanks de matige resultaten van de afgelopen weken tóch kansen voor de Amsterdammers. "Pierre-Emerick Aubameyang is overal mislukt de laatste jaren, en dat is dan de grote aanvalsleider van Olympique Marseille. Dit moet niet per se een probleem zijn", meent de journalist.

Trainer Steijn heeft hoe dan ook een resultaat nodig, zo vindt Driessen. "Het is een soort laatste kans, lijkt het wel. Misschien dat het publiek daar ook in meegaat", signaleert de journalist hoe de publieke opinie ook een factor van belang kan blijken. De Haagse trainer zal daarbij een beroep moeten doen op een aantal zomeraanwinsten die hij eerder nog openlijk bekritiseerde, al trok hij zijn uitspraken afgelopen weekend tond het verlies bij FC Twente (1-3) nog wel enigszins recht.

In Enschede viel een speler waar Driessen eerder nog een hoge pet van op had, behoorlijk door de mand. Op de vraag wie van de aankopen hem het meest kan bekoren, antwoordt hij: "Na FC Twente Sutalo niet meer", over de Kroaat die voor ruim twintig miljoen euro overkwam van Dinamo Zagreb. Diens landgenoot Borna Sosa debuteerde in de Grolsch Veste. Driessen is ook van hem nog niet onder de indruk: "Jij vindt het al meer dan genoeg als iemand anderhalve goede wedstrijd in een wedstrijd heeft", zegt Driessen tegen Sedee, "maar voor de rest eigenlijk nog niemand. Ik ben benieuwd hoeveel aankopen gaan spelen tegen Marseille."

Dichttimmeren

De geplaagde trainer zou er in de ogen van Driessen dan ook verstandig aan doen om terug te vallen op de werkwijze waarmee hij bij Sparta succesvol was: "Als ik Steijn zou zijn zou ik volledig vertrouwen op mijn eigen tactiek en daar de spelers bij zoeken. Veel Nederlandse spelers, veel Ajax-spelers, goede communicatie. En als dat betekent dat de boel dichtgetimmerd moet worden dan moet dat maar. En dan maar hopen op een resultaat, en vier dagen later tegen Feyenoord ook. Want anders ben ik bang dat het weleens heel snel afgelopen kan zijn."