Duitsers laten Van Gaal definitief links liggen en hebben ideale bondscoach te pakken

Julian Nagelsmann is officieel de nieuwe bondscoach van de nationale ploeg van Duitsland. De 36-jarige oefenmeester heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot en met het EK van 2024 in eigen land. Nagelsmann is de opvolger van de onlangs ontslagen Hansi Flick.

"Julian was onze voorkeurskandidaat toen de zoektocht naar een nieuwe bondscoach begon", aldus technisch directeur Rudi Völler op de website van de DFB. "Hij is niet alleen een grote voetbalexpert, maar heeft zich op jonge leeftijd al bewezen als hoofdtrainer. Met zijn kwaliteiten en persoonlijkheid zal Julian een cruciale rol gaan spelen in een voor Duitsland geweldig EK in eigen land."

Artikel gaat verder onder video

Nagelsmann krijgt bij die Mannschaft dus de voorkeur boven Louis van Gaal, die ook werd genoemd. "We hebben een EK in eigen land, dat is heel bijzonder", stelt de nieuwe bondscoach. "Alles moet ongeschikt zijn aan het beleven van een mooi toernooi. Ik ben blij dat ik mag deelnemen aan deze uitdaging. Onze wedstrijd in Dortmund was het begin. Volgend jaar zullen we een hechte groep zijn."

Nagelsmann werkte in Duitsland al werkzaam bij Hoffenheim, RB Leipzig en Bayern München. Bij die laatste club werd hij vorig seizoen op straat gezet. Duitsland heeft teleurstellende eindtoernooien achter de rug. Op het EK van 2020 was de achtste finales al het eindstation. Vervolgens kwam er vorig jaar in Qatar al na de groepsfase al een einde aan het avontuur. Als gastland zijn de Duitsers al geplaatst voor het EK van 2024.