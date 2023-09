Eén speler excelleert na vertrek bij Ajax wél: ‘De Ajax-fans hebben ons in de zeik genomen’

Edson Álvarez maakt zeer veel indruk in zijn eerste weken als speler van West Ham United. De deze zomer van Ajax overgenomen Mexicaan heerste vrijdagavond tegen Luton Town (1-2) opnieuw op het middenveld van the Hammers en lijkt nu al niet meer stuk te kunnen bij de supporters van de Engelse club.

Álvarez maakte begin vorige maand voor minstens 38 miljoen euro en maximaal 41 miljoen euro de overstap van Ajax naar West Ham. De 23-jarige controleur had grote schoenen te vullen bij de Londense club: hij werd op het middenveld de opvolger van Declan Rice, die voor liefst 120 miljoen euro naar Arsenal verkaste. Aanvankelijk bestonden er twijfels of Álvarez daartoe in staat zou zijn, maar na slechts drie duels heeft de Mexicaan de harten van de fans al veroverd.

Álvarez debuteerde op 20 september als invaller tegen Chelsea (3-1 zege). Daarna was hij basisspeler in de duels met Brighton & Hove Albion (1-3 zege) en Luton Town (1-2 zege). Tegen Luton Town maakte Álvarez ook aan de bal grote indruk: met een dubbele één-twee in de as van het veld stond hij na 37 minuten voetballen aan de basis van het openingsdoelpunt van Jarrod Bowen. Kurt Zouma verdubbelde de voorsprong van West Ham in de tweede helft, waardoor de tegentreffer van Mads Juel Andersen in blessuretijd de manschappen van David Moyes niet meer deerde. West Ham is met tien punten uit vier wedstrijden voorlopig trots koploper in de Premier League.

Het eerste Premier League-doelpunt op Kenilworth Road ✅

Niemand anders dan Jarrod Bowen tekent voor de 0-1! 🔥



📎 https://t.co/fFEGRM6K6V#ViaplayVoetbal #PremierLeague #LUTWHU pic.twitter.com/aEpo3TVFeF — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 1, 2023

Álvarez wordt nu al op handen gedragen in Engeland. Zo schrijft Claret and Hugh, één van de grootste fanwebsites van West Ham, dat de defensieve middenvelder ‘geboren is om in de Premier League te spelen’. “Hij herkent het gevaar van de tegenstander en laat zich uitzakken naar de verdediging wanneer dat nodig is. Hij was bovendien doorslaggevend in aanloop naar het openingsdoelpunt van Bowen”, klinkt het. “Hij is geboren om in de Premier League te spelen.”

Ook op X regent het complimenten voor Álvarez. Een gebruiker stipt aan dat de Mexicaan één van de weinige spelers van de laatste jaren is die na zijn vertrek bij Ajax niet door de mand valt op een hoger niveau. “Het enige Ajax-product dat niet van middelmatige kwaliteit blijkt te zijn, is Álvarez”, klinkt het. “We begrijpen nu allemaal waarom de fans van Ajax Álvarez ‘de machine’ noemde. Het joch is ongelooflijk en motiveert andere spelers om net dat beetje extra te geven”, schrijft een andere gebruiker. Op het officiële X-account van West Ham werd Álvarez met een zeer ruime meerderheid verkozen tot de beste speler van the Hammers tegen Luton Town.

Wat veel voetbalfans in Engeland verbaast is dat Álvarez ook voetballend niet misstaat op het middenveld van West Ham. “Ik heb al die tijd moeten aanhoren dat Álvarez niet goed genoeg was, dat hij een middelmatige speler was. Hij blijkt vooralsnog echter fantastisch. Hij heeft Rice meer dan vervangen. Een zeer, zeer goede aankoop”, klinkt het. “Het moet wel zo zijn geweest dat de fans van Ajax ons in de zeik hebben genomen toen zij zeiden dat Álvarez niet in onze speelstijl zou passen. Wat een speler”, luidt een andere lyrische reactie. “De fans van Ajax probeerden ons ervan te overtuigen dat hij slechts een speler was zoals Soucek (de Tsjechische collega-middenvelder van Álvarez bij West Ham, red.), omdat hij geen speler van 1,63 meter is die de bal voortdurend opzij speelt. Wat een speler”, schrijft een ander weer. “De fans van Ajax zeiden dat hij niet goed aan de bal was”, uit iemand anders zijn verbazing weer over het beeld dat op social media kennelijk werd gecreëerd over Álvarez.

Ook de uitspraken die Wesley Sneijder ongeveer een jaar geleden deed over Álvarez worden dit weekend massaal aangehaald op X. De oud-international van het Nederlands elftal en analist was in oktober vorig jaar bij Veronica Offside spijkerhard over de verdedigende middenvelder. “Hij speelt alleen maar ballen terug en breed. In die rol van Álvarez kan ik ook nog spelen bij Ajax. Je hebt niks aan hem”, was Sneijder destijds vernietigend over de international van het Nederlands elftal. “Fans van Ajax hebben hem nooit begrepen wat voor speler Álvarez is. Doe de groetjes aan Sneijder”, klinkt het cynisch.

Vote below ⬇️ — West Ham United (@WestHam) September 1, 2023

Edson Álvarez is not a creater with the ball , he is more defensive. Ajax fans never understood that. Greetings for Sneijder 🖕🏻 — Lord titi (@Nerthal) September 1, 2023

We all now know why Ajax fans called Alvarez "The Machine" The guy is unreal and encourages others to give that bit extra too — Spencer Robinson (@Spangle1972) September 1, 2023

Thus Far, the only Ajax product that isnt a mid player has got to be Alvarez for WestHam.



The rest... Plus Onana sef.



MiD! — DelaJonze (@gee_leda) September 1, 2023

Show him that video of Sneijder saying Alvarez is shit and that he isn’t at the standards of an Ajax player. He will realize the atrocity he is saying by then — Jayrus Aurelius🩸 (@basedgunner) September 1, 2023

Edson Álvarez is not a creater with the ball , he is more defensive. Ajax fans never understood that. Greetings for Sneijder 🖕🏻 — Lord titi (@Nerthal) September 1, 2023

Edson Alvarez, all I heard was how he wasn’t good enough and was mid at Ajax:



Been absolutely fantastic so far, more than replaced Basmati, very, very good signing — Sam 🎯 (@CFCSam47) September 1, 2023

I was right about Alvarez and now people can see how good this guy really is. How he went under big team's radar for so long is mental. You could see the quality he had for ajax and now it's coming through at West Ham🙂 — James (@essexhammerjb) September 1, 2023

Ajax fans must of been taking the piss when they said Alvarez wouldn’t fit our style, what a player — Michael (@Kelly77722) September 1, 2023

Ajax fans were saying Alvarez isn’t good on the ball🤯🤯 — Chris Parkhouse (@ChrisParkhouse1) September 1, 2023

give Ajax another 50m for Alvarez — A☝🏻 (@whualfie_) September 1, 2023

When Edson Alvarez came to Ajax his link-up was crap but he was a very good defensive player with power and a good shot. Has developed tremendously over the years. Good player, always been a fan. — BramPijpers (@Brammoker) September 1, 2023