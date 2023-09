'Eerste blessure-berichten heel slecht voor Frenkie de Jong: streep door interlandperiode'

Frenkie de Jong zal zeer vermoedelijk geen acte de présence kunnen geven tijdens de komende interlandbreak. De Nederlandse middenvelder viel zaterdagavond uit tegen Celta de Vigo met een enkelblessure en de eerste inschatting dat hij op z’n vroegst pas in november weer terugkeert. In oktober speelt Oranje tegen Frankrijk en Griekenland voor de EK-kwalificatiereeks.

Dat meldt het dagblad SPORT, dat schrijft dat er ‘grote zorgen’ zijn bij FC Barcelona over de enkelblessure van de oud-Ajacied. Hij kwam in duel met Jonathan Bamba, die eerst zijn enkel aan de achterkant een tik gaf en vervolgens met zijn volle gewicht op het gewricht van Frenkie landde. De middenvelder probeerde nog wel om verder te gaan, maar moest zich na een half uur alsnog laten wisselen.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel er uiteraard nog aanvullend onderzoek verricht moet worden, wijzen alle eerste signalen in de richting van een lange(re) blessure, tot in elk geval november. Vooral ook omdat Frenkie zelf eerst het gevoel had wel verder te kunnen, maar dat niet het geval bleek te zijn. Voor de interlandbreak verwacht de club hem in elk geval niet meer terug, dus moet het zonder Frenkie winnen van Real Mallorca, Sevilla, FC Porto en Granada.

Op vrijdag 13 oktober ontvangt Nederland groepskoploper Frankrijk in de Johan Cruijff ArenA in de EK-kwalificatiereeks, terwijl een paar dagen later de uitwedstrijd tegen Griekenland op het programma staat. Als Oranje erin slaagt om die winnend af te sluiten, dan is de kans heel groot dat de tweede plaats binnen is. Daardoor is de inzetbaarheid van Frenkie belangrijk.