Engelse krant heeft medelijden met PSV'er: 'Hij werd geterroriseerd'

PSV-back werd woensdagavond bij tijd en wijle zoekgespeeld door een van de grote uitblinkers aan de kant van Arsenal. De Engelse kranten hebben een dag na de 4-0 overwinning van de Londenaren medelijden met de Amerikaan, maar zijn verder vooral lovend over het spel van de thuisploeg.

De Daily Mail zoomt in op de prestaties van Bukayo Saka, de speler die in de ogen van de krant 'de formidabele transformatie van Arsenal onder Mikel Arteta het best belichaamt'. Vanaf de rechterkant speelde de 22-jarige Engelsman een belangrijke rol door zelf de 1-0 voor zijn rekening te nemen en de assist te leveren bij de 2-0 van Leandro Trossard. "Saka terroriseerde linksback Sergiño Dest dusdanig dat je medelijden met hem kreeg", schrijft de krant. Toch zijn er ook complimenten voor de Eindhovenaren: "De Nederlanders brachten de Arsenal-defensie meer dan eens in de problemen. Middenvelder Jerdy (door de Daily Mail per abuis 'Jerry' genoemd) sprong specifiek in het oog met zijn arbeidsethos en efficiëntie in balbezit", wordt één PSV'er eruit gelicht.

Artikel gaat verder onder video

The Guardian zag dat PSV werd 'overweldigd' door The Gunners. "Lovenswaardig maar naïef probeerde PSV de thuisploeg pijn te doen, maar de gastheren namen een voorschot op een snelle kwalificatie (voor de achtste finales, red.) in groep B", schrijft de krant. Dat deed het elftal van Arteta met een "karakteristiek scherp en indringend optreden dat PSV maar weinig lucht gaf", zo vervolgt de nabeschouwing. "Geholpen door de bereidheid van de tegenstander om mensen voorin te houden, stormde Arsenal de vrije ruimtes in", benoemt ook de krant het hoge drukzetten van de formatie van Peter Bosz als factor in de grote thuiszege.

The Telegraph durft een stevige conclusie te verbinden aan de grote zege waarmee de thuisploeg de terugkeer in het miljardenbal opluisterde: "Arsenal bewijst kanshebber te zijn voor de Champions League met ontmanteling PSV", kopt deze krant. Sinds het seizoen 2016-17 ontbraken The Gunners in het miljardenbal en was de club vijf seizoenen op rij veroordeeld tot de Europa League. "Deze avond ging niet over het rechtzetten van eerdere fouten, maar over de start van een nieuwe reis in een nieuw tijdperk", schrijft journalist Sam Dean. Hij is mild voor de Eindhovenaren: "Betere teams dan PSV zijn de laatste twaalf maanden niet in staat geweest om dit Arsenal in toom te houden", leest het.