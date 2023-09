Erik ten Hag krijgt felle kritiek voor rol in 'Sancho-Soap': 'Lijkt wel een schoolleraar'

Erik ten Hag heeft in Engeland kritiek gekregen op de manier van handelen rond Jadon Sancho. De aanvaller is voorlopig geschorst omdat hij zich op social media negatief had uitgelaten over zijn manager. Gabriel Agbonlahor vindt dat Ten Hag anders met deze situatie had moeten omgaan.

Sancho ontbrak vorige week in de wedstrijdselectie van Manchester United omdat hij volgens Ten Hag niet hard genoeg zou trainen. De Engelsman kwam vervolgens met een harde reactie op de woorden van zijn manager, maar kwam daar later niet op terug. "Sancho wil zijn excuses duidelijk niet aanbieden", aldus Agbonlahor, die zelf jarenlang speelde bij Aston Villa, bij talkSPORT. "Hij blijft achter zijn woorden staan. Ten Hag zei eerst dat Sancho niet goed zou trainen. Dat gaf hem het recht om zelf ook met uitlatingen te komen. Zo zal Sancho gedacht hebben. Dat gaat niet meer als jaren geleden. Spelers zullen zich nu zelf ook uitspreken."

Agbonlahor is aan de ene kant wel te spreken over het werk dat Ten Hag heeft verzet in zijn eerste jaar als manager van the Red Devils. Toch is de drievoudig international van Engeland van mening dat de Nederlander het in deze situatie anders had moeten aanpakken. "Als je kijkt naar wat Ten Hag sinds zijn entree bij Manchester United heeft gedaan, dan is dat natuurlijk erg goed. Hij heeft de discipline goed op orde. Maar in deze kwestie moet hij gewoon met Sancho gaan zitten. Ten Hag moet stoppen met het spelen van de schoolleraar. Zijn gedrag doet me denken aan mij docent van vroeger", vertelt Agbonlahor over de houding van de oefenmeester.

De 23-jarige Sancho moet voorlopig individueel trainen en zal voorlopig dus ook niet bij de wedstrijdselectie zitten. United speelt dit weekend een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Agbonlahor denkt dat het voor alle partijen beter is om de kou snel uit de lucht te halen. De club kan volgens hem ook een negatieve gevolg ondervinden van de afwezigheid van Sancho. "Ga gewoon even samen zitten met iemand van hoger in de club. En dan met Sancho en Ten Hag erbij om dit samen op te lossen. Manchester United zit niet breed in de buitenspelers. Antony is er voorlopig niet bij en Mason Greenwood is vertrokken."