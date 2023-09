Erik ten Hag verder in problemen met Manchester United na pijnlijke zeperd op Old Trafford

Manchester United heeft zaterdagmiddag alweer de derde nederlaag van het seizoen geleden in de Premier League. De ploeg van manager Erik ten Hag boog in eigen stadion met 1-3 voor Brighton & Hove Albion. Manchester City knokte zich naar een overwinning bij West Ham United en blijft zonder puntenverlies.

Brighton begon, met Jan Paul van Hecke en Joël Veltman in de basis, uitstekend op Old Trafford. Na twintig minuten spelen deed Danny Welbeck zijn ex-werkgever pijn. De spits stond jarenlang onder contract bij United en maakte nu namens Brighton de 0-1. De gastheer had het bijzonder lastig, maar leek kort voor rust toch op gelijke hoogte te komen. Het doelpunt van Rasmus Højlund werd echter afgekeurd omdat de bal al uit was geweest.

In de tweede helft ging het vervolgens helemaal mis voor de manschappen van Ten Hag. Pascal Gross verdubbelde de voorsprong namens the Seagulls en invaller João Pedro maakte er in het laatste kwart van de wedstrijd zelfs 0-3 van. Hannibal Mejbri deed nog wat terug namens the Red Devils, maar dat bleek niet voldoende om nog voor een resultaat te kunnen gaan. United staat door de nederlaag na vijf wedstrijden met zes punten op de twaalfde plek.

West Ham United - Manchester City 1-3

Manchester City leek op bezoek bij West Ham United een lastige middag te krijgen. Zonder bankzitter Nathan Aké kwamen the Citizens namelijk op achterstand in Londen. James Ward-Prowse was in de 36e minuut goed voor de verrassende 1-0. In het tweede bedrijf stelde City orde op zaken. Jeremy Doku was kort na de thee verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Dankzij Bernardo Silva en doelpuntenmachine Erling Haaland werd het 1-3.

Overige uitslagen

Aston Villa - Crystal Palace 3-1

Fulham - Luton Town 1-0

Tottenham Hotspur - Sheffield United 2-1