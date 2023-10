ESPN-analisten worden live tot de orde geroepen door man in het publiek

Jan Joost van Gangelen is verbijsterd door het optreden van doelman Mio Backhaus in de wedstrijd tussen PSV en FC Volendam (3-1). Tweemaal stond Backhaus als aan de grond genageld bij een hard schot van PSV, dat beide keren een doelpunt opleverde.

In de openingsfase moest Backhaus het antwoord schuldig blijven op een poeier van Noa Lang; in de blessuretijd zag hij een uithaal van Malik Tillman langs zich zoeven. “Die keeper… Hij heeft geweldige reddingen verricht, laat ik dat vooropstellen. Maar hier doet hij eigenlijk ook niks”, zegt ESPN-presentator Van Gangelen bij het zien van de 3-1, nadat hij in de pauze al zijn verbazing had geuit over de 1-0. “Even serieus! Als keeper ga je in zo’n situatie toch met je armen wijd staan? Wat is dit? Wat doet hij?! Steek in ieder geval je hand uit… Dit is toch raar, of niet? Hij krijgt twee ballen recht op zich af. Hij lijkt ook met zijn lichaam te draaien.”

Marciano Vink probeert het op te nemen voor Backhaus. “Ik weet het niet, misschien verwacht hij het gewoon niet in die hoek. Spelers die van de rechterkant komen, zoeken vaak de verre hoek. Ik denk dat keepers sowieso altijd een beetje gokken dat een bal in de verre hoek geschoten wordt”, legt hij uit. “Hij heeft denk ik moeite om de korte hoek af te schermen. Hij moet zijn linkerhand gewoon uitsteken en dan schiet Tilman er misschien tegenaan. Het is frappant dat twee goals er op identieke wijze op de dezelfde hoogte zo ingaan.”

Ook Mario Been benadrukt dat Backhaus zich ook in positieve zin liet gelden in Eindhoven. “Hij heeft zat reddingen gehad, ja. De 1-0 zag hij laat.” Van Gangelen reageert: “Maar dan nog! Jullie bedenken allemaal excuses…” De presentator krijgt bijval van een man in het publiek, die hij tijdens de uitzending hoort praten en vervolgens een microfoon geeft. “Het is gewoon slecht gekeept”, zegt de bezoeker. `’Ik ben fan van PSV, maar jullie bedenken allemaal excuses. Het is gewoon slecht gekeept. Die laatste goal ook.”