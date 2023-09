Fans Man United woedend na ingreep Ten Hag; 'Luister even mee, Old Trafford is niet blij!

De supporters van Manchester United waren zaterdag niet blij met een wissel in de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. In de 64ste minuut, bij een 0-2 achterstand, maakte Rasmus Højlund plaats voor Anthony Martial.

Het boegeroep en gefluit was goed te horen; het viel commentator Johan van Polanen van Viaplay ook op dat de fans niet blij waren met die wissel. “Højlund komt naar de kant, en luister even mee! Daar zijn ze het niet mee eens.” Op de persconferentie na de wedstrijd, die Manchester United uiteindelijk met 1-3 verloor, reageerde Ten Hag op het boegeroep.

Volgens de trainer is de reactie van het publiek een positief signaal voor Højlund, die deze zomer voor minstens zeventig miljoen euro overkwam van Atalanta. “Vanaf het eerste moment is hij goed ontvangen door de fans. Hij deed het uitstekend en het was mooi dat hij dit signaal kreeg van de supporters. Dat zal hem goed doen. Hij was gewoon nog niet klaar voor een volledige wedstrijd.”

“Iedereen weet dat hij met wat fysiek ongemak binnenkwam”, legde Ten Hag uit. “We hebben daar de afgelopen drie à vier weken aan gewerkt, maar hij is nog niet klaar voor een hele wedstrijd. We hebben een druk programma en we moeten de fitheid opbouwen. Als hij nu geblesseerd zou raken omdat hij overbelast wordt, zijn we nog verder van huis.”

Sommigen dachten dat het boegeroep bedoeld was voor de vervanger van Højlund, Anthony Martial. Dat lijkt Ten Hag echter sterk. “Ik denk dat het was omdat Højlund werd gewisseld, maar daar wil ik het niet over hebben, want ik weet het niet. Vorig seizoen drukte Martial altijd zijn stempel op de wedstrijden die hij speelde. Met Martial op het veld verloren we bijna geen wedstrijden. Ik zou het dus niet begrijpen als het boegeroep voor hem was bedoeld.”