FC Twente mist liefst drie basisspelers in 'heel interessante wedstrijd' tegen Ajax

FC Twente moet het zondagmiddag tegen Ajax doen zonder Gijs Smal, Max Bruns en Joshua Brenet. Zij zijn alle drie geblesseerd en niet fit genoeg om te spelen tegen de Amsterdammers. Dat vertelde trainer Joseph Oosting vrijdagmiddag tijdens de voorbeschouwing op de wedstrijd.

"Gijs heeft een terugslag in zijn herstel. Dat gaat iets langer duren dan we hadden verwacht en Joshua is nog niet hersteld van de blessure die hij opliep tegen Zwolle. Bij Max moeten we per week kijken wat hij kan doen", laat Oosting weten op de website van Twente. De oefenmeester verwacht wat van zijn ploeg. "Als je kijkt naar onze ontwikkeling in de manier van spelen zit daar een stijgende lijn in. Die lijn willen we doortrekken. We kunnen zondag laten zien hoe goed we zijn."

Toch weet Oosting dat dat niet eenvoudig zal zijn tegen Ajax. "Ajax is een topclub in Nederland, ik vind hen van het kaliber Fenerbahce. Zij hebben ook heel goede spelers en als die aanzetten kun je het daar heel erg lastig tegen krijgen. Ik vind dat wij een heel goed team hebben en wij kunnen het hen thuis heel lastig maken. Dat is voor ons een mooie uitdaging. Voor zowel Ajax als voor ons wordt het zondag een heel interessante wedstrijd", aldus Oosting over de topper.

Twente en Ajax trappen zondagmiddag om 14.30 uur af in De Grolsch Veste. De gastheer heeft na drie wedstrijden nog de volle negen punten gepakt en dat kan zeker niet gezegd worden van de bezoekers uit Amsterdam. Het kwakkelende Ajax speelde al twee keer gelijk en staat op vijf punten. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.