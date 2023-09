"FC Twente-uitblinker maakt indruk: ‘Hij liet zien wat er allemaal mankeert aan Ajax’"

Ajax-trainer Maurice Steijn beleefde zondag om meerdere redenen een pijnlijke middag. Niet alleen ging zijn ploeg voor het eerst dit seizoen - meteen heel pijnlijk - onderuit bij FC Twente. Uitgerekend Sem Steijn was het die zijn vader verder de problemen in drukte. Volgens Henny Meijer heeft de middenvelder van FC Twente aangetoond wat er ‘allemaal mankeert aan Ajax’.

De Amsterdammers hadden na de gelijke spelen tegen Excelsior en Fortuna Sittard én de nederlaag tegen Ludogorets in de play-offs voor de Europa League het een en ander recht te zetten. Ajax ging op de laatste speeldag van het afgelopen seizoen nog met 3-1 onderuit in Enschede en was dus gewaarschuwd. Maar de ploeg van Maurice Steijn liet zich vanaf minuut één afbluffen door de Tukkers. Na de vroege 1-0 van Daan Rots was het uitgerekend Steijn junior die de score een paar minuten later verdubbelde. “Sem Steijn heeft zijn vader natuurlijk flink laten zweten met FC Twente tegen Ajax en dat niet alleen”, zegt Meijer, oud-speler van Ajax en FC Groningen, in gesprek met De Telegraaf.

“Waar hij normaal met trots in de ogen zit, zal hij nu ook pijn aan de ogen hebben gekregen”, denkt Meijer. Ajax kwam in de eerste helft nog terug tot 2-1, maar wie dacht dat het weer een wedstrijd zou worden, kwam bedrogen uit. Steijn kreeg zijn elftal niet aan de praat. Meijer denkt dat het optreden van Steijn junior de ogen van zijn vader misschien wel heeft geopend. “Misschien heeft hij zijn vader ook wel een handje geholpen. Hij liet zien wat er allemaal mankeert aan Ajax. Hij was continu aanspeelbaar en zag én vond met zijn passing de goede oplossingen in de ruimtes die werden gelaten. En dan ook nog scoren.”

Steijn junior is niet de enige FC Twente-speler die een plekje heeft verdiend in het Elftal van de Week in de Eredivisie van Meijer. De voormalig voetballer is tevens zeer te spreken over het optreden van Daan Rots, de maker van de openingstreffer tegen Ajax. “Rots staat in de spits. Omdat er zoveel buitenspelers uitblonken, staan er ook alleen buitenspelers in de voorhoede. Die jongen is nog wel eens wat wisselvallig, hoeveel potentie hij heeft, liet hij zien tegen Ajax. Mooi dat hij ook scoorde”, aldus Meijer.