FC Volendam vecht zich terug uit geslagen positie en heeft eerste puntje te pakken

FC Volendam is na vijf wedstrijden in de Eredivisie eindelijk van de hatelijke nul af. De ploeg van trainer Wim Jonk leek zaterdagavond in het eigen Kras Stadion op weg naar een 0-2 nederlaag tegen Heracles Almelo. In de slotfase knokte de hekkensluiter zich alsnog naar een 2-2 gelijkspel.

In de openingsfase van de wedstijd was het al snel Volendam dat voor het eerst dreigend wist te worden. Na een voorzet van Calvin Twigt kwam Robert Mühren net te kort om van dichtbij binnen te kunnen schieten. Na een kwartier spelen kreeg Mohamed Sankoh namens Heracles een opgelegde kans om het eerste doelpunt van de wedstrijd te maken. De aanvaller kwam na een gigantische fout van doelman Mio Backhaus echter niet tot een schot en zo bleef de blunder onbestraft. Na dit moment was het Heracles wat het initiatief nam in de wedstrijd. Het vele balbezit in deze fase van de wedstrijd leverde de club uit Almelo alleen geen kansen op.

Artikel gaat verder onder video

Aan de andere kant wist Volendam wel gevaarlijk te worden. Na een klein half uur spelen mocht Twigt aanleggen voor een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied. Zijn schot ging net over het doel van Michael Brouwer. Niet lang hierna werd een doelpunt van Sankoh afgekeurd wegens buitenspel. Richting het einde van de eerste helft schoot Bryan Limbombe nog hard voorlangs, maar gescoord werd er niet. Zo was er na een matige eerste helft van beide ploegen te hopen dat de tweede helft meer spektakel zou opleveren.

Al vroeg in de tweede helft bleek het Heracles dat de gebeden had verhoord. Nadat een schot van Limbombe nog werd gepareerd door Backhaus, was het Justin Hoogma die niet veel later de bal bij De Keersmaecker wist te krijgen. De middenvelder twijfelde niet en schoot overtuigend binnen: 0-1. Zo had Heracles al vroeg in de tweede helft de gewenste voorsprong te pakken en was er voor Volendam werk aan de winkel. Niet veel later bleek het nog veel lastiger te gaan worden voor de thuisploeg. Na bijna een uur spelen was het namelijk wederom Heracles wat tot scoren kwam. Hansson creëerde wat ruimte voor zichzelf en plaatste de bal van buiten het strafschopgebied subliem in de verre bovenhoek.

Door dit doelpunt leek het al helemaal een lastig karwij te worden voor de ploeg van Matthias Kohler. Gelukkig voor Volendam duurde het niet heel lang totdat er een antwoord kwam. Na een verre inworp kopte Lequincio Zeefuik de bal door naar Benamar. Hij wist van dichtbij binnen te koppen en zo had Volendam de gewenste aansluitingstreffer te pakken. Volendam kon dus jacht gaan maken op de gelijkmaker. Niet veel later kwam deze ook bijna. Wederom was het Benamar die opdook voor het doel, maar dit keer was het Brouwer die de bal van dichtbij wist tegen te houden.

In het laatste kwartier van de wedstrijd bleef Volendam aandringen en dit resulteerde ook nog in de gelijkmaker. Een rebound kwam voor de voeten van Mühren, die van dichtbij binnen wist te koppen. Bij het vieren van dit doelpunt werd er vervolgens een beker op het veld gegooid, waardoor de wedstrijd enkele minuten voor het eindsignaal nog werd gestaakt. In de minuten die vervolgens nog uitgespeeld moesten worden gebeurde er nog genoeg. Aan de kant van Volendam wist Zeefuik na een rush bijna af te ronden terwijl aan de zijde van Heracles nog op de lat werd geschoten door Navajo Bakboord. In de laatste minuut van de wedstrijd moest Brouwer zich nog een keer strekken op een schot van Mühren, wat tevens het laatste gevaar van de wedstrijd was.

Zowel Volendam als Heracles moeten alweer snel aan de bak in de Eredivisie. Volendam neemt het komende woensdag in Amsterdam op tegen Ajax terwijl Heracles donderdag een uitwedstrijd speelt tegen AZ. Voor beide teams staat er in de inhaalwedstrijd dus een lastig affiche op het programma.