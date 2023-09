Feyenoord alleen aan kop na ongekende heldenrol Lazio-keeper Provedel

Feyenoord is na de eerste speelronde alleen koploper in groep E in de Champions League. In navolging van de Rotterdammers leek ook Atlético Madrid drie punten te gaan pakken op bezoek bij SS Lazio, maar een heldenrol van doelman besliste anders.

De groepsgenoten van Feyenoord hoopten allebei met een driepunter aan het Champions League-avontuur te beginnen, maar de Spanjaarden leken tot in de blessuretijd van de tweede helft in het Stadio Olimpico aan het langste eind te gaan trekken. De ploeg van trainer Diego Simeone, zonder de geblesseerde Memphis Depay, kwam na een klein half uur op voorsprong door een treffer van de jonge Pablo Barrios. Enig fortuin had de twintigjarige aanvallende middenvelder daarbij wel; zijn afstandsschot verdween via een Italiaans been achter Provedel.

Lang leek het daar ook bij te gaan blijven, maar diezelfde Provedel zorgde uiteindelijk voor de gelijkmaker. Na vier minuten blessuretijd ging de doelman in een alles-of-niets-poging mee naar voren bij een hoekschop. Nadat Atléti die in eerste instantie nog had weten weg te werken, viel de volgende voorzet pal op het hoofd van de keeper. Hij is pas de tweede doelman in de historie van de Champions League die niet uit een strafschop scoort. De eerste was Sinan Bolat, die dat in 2009 namens Standard Luik tegen AZ voor elkaar wist te krijgen.