Feyenoord-fans slijpen messen na loting: grimmig ontvangst aangekondigd voor ‘vreselijke man’

Feyenoord werd donderdag bij de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Atlético Madrid, Lazio en Celtic. De dubbele ontmoeting Lazio zal met name pikant zijn vanwege de uitspraken die Maurizio Sarri, hoofdtrainer van de Italiaanse club, vorig seizoen deed over de supporters van de Rotterdamse club.

Feyenoord speelde vorig seizoen in de groepsfase van de Europa League ook al Lazio. Toen wonnen de Rotterdammers thuis met 1-0 en werd er in Rome met 4-2 verloren. Later dat seizoen trof Lazio in zestiende finales van de Conference League opnieuw een Nederlandse ploeg: AZ. In aanloop naar het eerste duel met de Alkmaarders in maart van dit jaar haalde Sarri op een persconferentie uit naar de supporters van Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

Sarri bewaarde namelijk zeer slechte herinneringen aan het uitduel van Lazio met Feyenoord, eerder dat seizoen in De Kuip. Supporters van Feyenoord zouden vanaf de tribune bekers met urine naar hem toe hebben gegooid. "Nederland heeft technisch sterke teams met goede buitenspelers. Het enige wat ik niet leuk vind aan het Nederlandse voetbal zijn de fans van Feyenoord", zei de coach van Lazio in aanloop naar de wedstrijd tegen AZ op een persconferentie.

ESPN haalt de uitspraken van Sarri donderdag aan nadat de Champions League-loting was verricht. De betaalzender gooit via X alvast olie op het vuur, door de beelden van de persconferentie van afgelopen maart uit het archief te halen en de vraag op te werpen of de Italiaanse oefenmeester van Lazio ‘blij zou zijn met de loting’. Onder de post van ESPN maar ook elders op X worden de messen alvast geslepen door diverse supporters van Feyenoord. “Ik hoop alleen al voor Sarri dat ze alles afbreken daar. Wat een vreselijke man....”, klinkt het. “Meneer Sarri is volgens mij niet zo goed in zelfreflectie”, schrijft een andere gebruiker, terwijl weer een andere gebruikers stelt ‘dat de toon gezet is’.

Zou Lazio-trainer Maurizio Sarri blij zijn met de loting? 😜 — ESPN NL (@ESPNnl) August 31, 2023

Meneer Sarri is volgens mij niet zo goed in zelfreflectie — Floyd (@FloydUQAZ) August 31, 2023

@JRBuijs de toon is gezet — Jon (@zrDraik) August 31, 2023

Ik hoop alleen al voor Sarri dat ze alles afbreken daar. Wat een vreselijke man.... — Mordekai (@JohanMansveld) August 31, 2023

Die legt ff een eitje, snapt er helemaal niks van — Henk van der Nat (@Henkievandernat) August 31, 2023

Speciaal welkom voor Sarri — Kjeld (@KjeldStatiegeld) August 31, 2023

Maurizio Sarri heb je der al zin in 😂😂😂#Feyenoord #UCLdraw — 🇳🇬Rutger🇳🇬 (@010_Rutger) August 31, 2023

Welcome again #Lazio



Lazio-coach Maurizio Sarri: ‘Enige wat ik niet leuk vind aan Nederlands voetbal zijn de Feyenoord-fans’ — SAB😊 (@sanderbathoorn) August 31, 2023

Allemaal katheter mee — dutchace (@dutch_ace) August 31, 2023

Gelukkig hebben we nu netten — Aleks Fiege (@aleksfiege) August 31, 2023