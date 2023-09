Feyenoord-coach Slot glimlacht: 'Had het idee dat ik Messi in de bus had zitten'

Arne Slot heeft tekst en uitleg gegeven over de basisplaats van Luka Ivanušec. De buitenspeler kwam in de slotfase van de transferwindow over naar Feyenoord, maar staat zondagmiddag tegen FC Utrecht meteen in de basis.

“Ik had het idee dat ik Messi in de bus had zitten”, glimlachte Slot op de situatie rond het stadion met Ivanušec. Na de aankomst van de spelersbus vroeg Toine van Peperstraten aan de voorbijlopende Arne Slot of Ivanusec gaat starten. “Nee, je vroeg of ‘hij’, ‘hij’ gaat spelen”, verbeterde Slot de vragensteller, ditmaal langs het veld.

“Ik hoop dat hij dezelfde impact heeft als Messi”, vervolgde Slot met een knipoog. De buitenspeler is snel klaar voor zijn debuut. “Daar heb je niet alleen de training voor nodig. Ook bij de vorige club hebben we hem gezien. Hij is international van Kroatië, ook daar heb je fanatieke stadions, dat is hij wel gewend. Hij heeft internationale ervaring en speelde bij Dinamo Zagreb ook 4-3-3. Dat is voldoende om goed te kunnen spelen.”

Ondřej Lingr, de andere nieuweling van de Rotterdammers, zit wel bij de selectie, maar is niet fit genoeg voor een basisplaats. "Hij had twee à drie weken niet getraind toen hij bij ons kwam. En deze week heeft hij wel getraind, maar niet als we de lange afstanden trainden. Maar hij wordt fit genoeg ingeschat om een korte periode mee te doen", zei Slot.